Fire TV Stick 4K Max : la meilleure clé HDMI d’Amazon est déjà bradée à -30 %

Amazon fait plusieurs clés HDMI, mais la meilleure, c'est la Fire TV Stick 4K Max. Elle intègre Alexa et permet d'accéder à tous les services de SVoD dans la meilleure qualité possible. Et ça tombe bien : son prix passe de 79,99 euros à seulement 56,99 euros.

Des clés HDMI et des boîtiers multimédia pas chers, il en existe beaucoup. Mais tous ne supportent pas la 4K ou les formats HDR, ce qui impacte la qualité des films et séries qu’on regarde. Ce n’est pas le cas de l’Amazon Fire TV Stick 4K Max. Et pour profiter de vos prochains films de Noël, elle est en réduction de près de 30 % à l’occasion du Black Friday.

L’Amazon Fire TV Stick 4K Max, c’est quoi ?

Une clé HDMI compacte avec une télécommande ;

L’assistant vocal Amazon Alexa ;

L’accès à (presque) tous les services de SVoD ;

La compatibilité 4K et HDR.

L’Amazon Fire TV Stick 4K Max est normalement vendue à 79,99 euros. Exceptionnellement, durant le Black Friday, on la trouve à 56,99 euros seulement sur Amazon, soit une réduction de 28 %.

Les films et séries en SVoD en 4K et en HDR grâce à cette clé HDMI

Ce boîtier multimédia haut de gamme ressemble en fait à une grosse clé USB qu’on branche en HDMI sur son téléviseur. La particularité de l’Amazon Fire TV Stick 4K Max, c’est qu’elle est compatible 4K à 60 IPS, ce qui n’est pas le cas de toutes les autres. En plus de ça, elle prend en charge la plupart des formats HDR utilisés par les plateformes de SVoD : HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision.

En parlant de plateformes, on peut accéder à Prime Video (ça paraît logique), Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, myCanal, Arte, Apple TV+, etc. On peut aussi écouter de la musique sur Amazon Music, Spotify et autres. Pour accompagner ça, il y a la fonction Alexa Home Cinema qui permet de connecter la Fire Stick à des écrans connectés et enceintes connectées Amazon Echo.

Ce que propose également l’Amazon Fire TV Stick 4K Max

Ce Fire TV Stick, c’est aussi l’accès à Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Il permet de contrôler le boîtier multimédia, mais également de poser tout un tas de questions : sur la météo, les actualités, contrôler ses objets connectés, faire une recherche sur Internet, lancer de la musique, etc. Le système d’exploitation Fire TV permet d’afficher plus de 2000 œuvres d’art et photographie sur l’écran d’accueil. Pour une bonne praticité, des widgets sont disponibles : agenda, liste de choses à faire, météo, etc.

À l’intérieur, on trouve une puce ARM MediaTek MT7921LS avec 2 Go de RAM : c’est elle qui offre l’accès au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.2, mais aussi à une certaine puissance. Pour télécharger les diverses applications, 16 Go de stockage sont intégrés. Investir autant dans une clé HDMI, c’est aussi de quoi avoir une interface fluide et des applications qui se lancent rapidement. De plus, on a droit à une fonction Auto Low Latency Mode (ALLM) : elle est dédiée au service de cloud gaming Luna, qui est arrivé en France il y a quelques jours.

