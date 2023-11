Amazon Luna lancé en France : profitez du cloud gaming d’Amazon avec Prime

Amazon se lance officiellement dans le secteur du cloud gaming en France avec Amazon Luna et lance par la même occasion sa propre manette. Et si vous êtes abonné Prime, vous y avez déjà accès.

Plus de trois ans après sa présentation outre-Atlantique, Amazon Luna se lance en France dès aujourd’hui. Le service de cloud gaming d’Amazon vient rejoindre le GeForce Now, le Xbox Cloud Gaming ou encore le PS Plus Premium dans un secteur qui va prendre de plus en plus place dans l’industrie.

Amazon Luna : le cloud gaming gratuit pour les membres Prime

Amazon Luna est disponible sur de nombreux appareils : PC, Mac, iPhone, iPad, smartphones et tablettes Android, sticks Fire TV et même téléviseurs connectés Samsung et LG.

Le catalogue propose un éventail de jeu allant des blockbusters triple A aux jeux indépendants et rétro qui ont fait la gloire du passé. Amazon cite bien sûr Fortnite, mais il sera aussi possible de jouer à des jeux comme Control, Alien Isolation, Resident Evil 2 remake ainsi qu’à la saga Yakuza pour ne citer qu’eux.

Comme aux États-Unis, Amazon Luna sera accessible gratuitement pour les membres Amazon Prime, qui pourront jouer dès maintenant à des titres comme Trackmania ou Fortnite, mais aussi connecter leur compte Ubisoft pour jouer aux jeux de leur bibliothèque.

Le service va aussi proposer d’autres abonnements comme Luna+ à 9,99 euros par mois avec un plus large éventail de jeux (Batman : Arkham Knight, Team Sonic Racing, entre autres), mais aussi une offre Ubisoft+.

Avec cette dernière, au prix de 17,99 euros par mois, les abonnés pourront jouer aux derniers jeux du studio Ubisoft, donc le très récent Assassin’s Creed Mirage, mais aussi à tout le reste du catalogue du studio.

Une manette optimisée pour le cloud gaming

À l’instar de Google Stadia, Amazon Luna propose aussi sa propre manette directement connectée aux serveurs cloud d’Amazon par connexion WiFi.

La latence s’annonce donc optimale pour une utilisation simplifiée entre plusieurs appareils avec le Cloud Direct, vous permettant de passer d’un écran à l’autre sans transition.

La manette Luna est d’ores et déjà disponible au prix de 39,99 euros sur le site d’Amazon et passera au tarif de 69,99 euros dès le 27 novembre.



