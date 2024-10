Moins de 70 € pour jouer sur TV avec une manette, c’est ce que propose Amazon avec ce pack à moitié prix lors du Prime Day

Amazon veut promouvoir son service de cloug gaming avec cette offre du Prime Day. En effet, le géant de l’e-commerce a fait un pack rassemblant la manette officielle Luna et le Fire TV Stick, pour 66,98 euros le tout, au lieu de 114,98 euros. Il manque plus qu’à payer l’abonnement.

Le cloud gaming se répand de plus en plus, qu’on le veuille ou non. Il n’y a qu’à voir l’intégration du Game Pass de Xbox dans certains téléviseurs des marques Samsung et LG. Amazon a lui aussi le sien avec Luna, et depuis un simple Fire TV Stick, vous pouvez lancer l’application pour accéder à une centaine de jeux vidéo. Le mieux c’est d’avoir aussi la manette officielle de la plateforme. Et la bonne nouvelle du Prime Day, c’est que les deux sont rassemblés dans un pack à moitié prix.

Que faire avec le pack Amazon Luna + Fire TV Stick ?

Jouez à plus d’une centaine de jeux vidéo via Luna

Regardez du contenu en streaming via Netflix, Prime Video…

Mais aussi contrôler vos objets connectés avec la télécommande vocale

Au lieu de 114,98 euros, le pack manette Luna + Fire TV Stick est aujourd’hui disponible en promotion à 66,98 euros sur Amazon.

Une manette connectée au cloud et multisupports

Amazon s’est fortement inspiré des manettes Xbox Series et Nintendo Switch pour celle de sa plateforme Luna. Elle est globalement agréable en main, mais on note tout de même que sa croix directionnelle possède un feeling étrange avec une certaine rigidité.

Ce qu’il y a de bien avec ce contrôleur, c’est qu’il se connecte directement à votre Wi-Fi via la technologie Cloud Direct pour ralentir fortement la latence en jeu. Elle ne se destine en revanche pas uniquement au service de cloud gaming de Jeff Bezos, le Bluetooth est présent pour la connecter à toutes sortes de supports, comme les PC Windows, Mac, Fire TV, iPhone, iPad, Chromebook, les appareils Android ou encore les Smart TV Samsung et LG compatibles.

Pour en savoir plus sur la manette Luna, n’hésitez pas à lire notre test complet du service Luna d’Amazon.

Une clé HDMI suffisante, mais limitée en Full HD

Ce modèle est une version améliorée du Fire Stick de 2019. En étant deux fois plus puissant, l’expérience utilisateur s’améliore et le démarrage des applications est plus rapide. Il vient surtout apporter une nouvelle télécommande qui s’enrichit de quatre nouveaux boutons pour accéder plus facilement aux plateformes de streaming telles que Prime Vidéo et Amazon Music, mais aussi Netflix et Disney+. Bien sûr, vous retrouverez sur la télécommande l’assistant vocal afin d’effectuer des requêtes vocales.

Quant au contenu, pas de 4K, mais il sera diffuser en 1080p à 60 images par seconde, ce qui suffit amplement pour la majorité des contenus présents sur les différentes plateformes de streaming. De plus, la compatibilité avec la technologie Dolby Atmos est de la partie pour une meilleure immersion au niveau du son.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Fire TV Stick d’Amazon.

