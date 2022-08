Cloud gaming : une recherche Google pourrait suffire à lancer un jeu

Google essaierait une nouvelle fonctionnalité dans son moteur de recherche. Celle-ci permettrait à quiconque disposant d'un compte à une plateforme de cloud gaming d'accéder rapidement à un jeu souhaité en tapant directement son nom dans la barre de recherche Google. Et ce ne serait pas limité à Stadia.

Et si lancer un jeu en cloud devenait à l’avenir encore plus rapide que sur console et PC ? Google testerait une nouvelle fonctionnalité sur son moteur de recherche pour les plateformes de cloud gaming. Celle-ci permettrait d’afficher un bouton « Jouer » lorsque vous rechercherez le nom d’un jeu sur Google depuis un PC ou sur mobile comme pour les films, séries et musiques qui disposent déjà de boutons similaires positionnés à droite dans une section à droite des recherches Google.

Cet ajout a été aperçu par le compte Twitter de Bryant Chappel de la chaîne YouTube The Nerf Report.

It looks like the Google search engine has a new update for cloud gaming platforms!!!

When searching for a game players can now launch a game directly from the search results utilizing @GoogleStadia. pic.twitter.com/xblOsBpF6O

— Bryant Chappel (@BryantChappel) August 11, 2022