Amazon Luna tente de rivaliser avec les géants du cloud gaming grâce à un accord avec cet acteur majeur du jeu vidéo

Amazon Luna et Electronic Arts annoncent aujourd’hui signer un accord pluriannuel. Ce dernier permet dorénavant à la plateforme de cloud gaming d’Amazon de proposer dans sa sélection les titres du célèbre producteur de jeux vidéo, dont les fameux Star Wars Jedi.

Disponible depuis fin 2023 en France, Amazon Luna fait partie des quelques plateformes de cloud gaming à subsister dans un marché dominé par le Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Fort d’une ludothèque de quelques centaines de jeux, le service compte bien étoffer sa proposition avec ce nouvel accord signé avec Electronic Arts.

À lire aussi :

Amazon Luna : tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel acteur du cloud gaming

Luna enrichit son catalogue avec les jeux EA

Dès aujourd’hui, les abonnés Luna+ peuvent jouer à Star Wars Jedi : Fallen Order, Star Wars Jedi : Survivor et Dead Space. D’autres jeux EA, et notamment ceux de la licence EA Sports, seront ajoutés au catalogue dans les mois qui suivent. Rappelons qu’Electronic Arts, c’est des dizaines de franchises à son actif dans le développement et l’édition ainsi que des studios répartis aux quatre coins du monde, à l’instar d’Ubisoft. Dernièrement, la société a édité un jeu qui a beaucoup fait parler : Split Fiction.

Nos équipes se concentrent sur la création d’expériences qui divertissent et engagent les impressionnantes communautés en ligne d’EA. […] Nous sommes impatients de voir plusieurs jeux EA rejoindre Amazon Luna, offrant ainsi aux joueurs et aux fans de nouvelles façons de se retrouver sur les divers appareils qu’ils possèdent déjà, où qu’ils se trouvent. David Tinson, EVP & Chief Experiences Officer chez EA

L’avantage d’Amazon Luna, c’est de retrouver ces jeux sur de nombreux appareils compatibles : PC, Mac, appareils iOS et Android, certains Smart TV Samsung et LG. Pour parfaire l’expérience, on peut se doter de la manette Luna, désormais disponible au prix de lancement de 44,99 euros au lieu de 69,99 euros auparavant. Côté abonnement, il est possible d’accéder à une sélection de jeux au prix d’un abonnement Amazon Prime, ou simplement s’abonner à la bibliothèque Luna+ à 9,99 euros par mois (essai gratuit de 7 jours).

Luna continue de grandir en Europe

Autre annonce : Amazon Luna continue de grandir en Europe. Cela peut illustrer l’essor du cloud gaming mais le marché reste assez cloisonné avec deux ou trois acteurs qui se démarquent réellement. Désormais, la plateforme de cloud gaming d’Amazon est disponible dans quatre autres pays : la Suède, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg.

À lire aussi :

On a testé Amazon Luna : le nouveau service de cloud gaming vaut-il le coup ?

Amazon Luna Télécharger gratuitement

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.