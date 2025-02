Les jeux offerts sur Prime Gaming et Luna en février 2025 : trois chasseurs de démons, BioShock à son sommet et bien plus encore

Des licences cultes, des jeux AAA, des pépites inconnues… Amazon nous régale en février sur Prime Gaming et Luna. Voici les sorties prévues ce mois-ci, et entre Devil May Cry 5, BioShock Infinite et Deux Ex : Human Revolution, il y aura de quoi s’occuper.

Aux personnes qui ne savent pas encore que leur abonnement Amazon Prime leur permet de récupérer chaque mois des jeux gratuits, il serait temps de se réveiller ! D’autant plus que c’est une belle sélection qui nous attend ce mois-ci avec des licences cultes telles que BioShock, Wolfenstein, Deus Ex et Devil May Cry sur la plateforme Luna.

Les jeux offerts sur Prime Gaming en février 2025

Devil May Cry 5 (Disponible – Amazon Luna)

Une licence culte à son paroxysme et une référence phare du hack’n’slash, pour sûr, Devil May Cry 5 a su se faire attendre pendant plus de dix ans. Plusieurs années après les événements du précédent volet, l’agence Devil May Cry fait face à une nouvelle menace : Urizen. Un démon qui est parvenu à voler le sabre Yamato de Nero et à faire sortir de terre le Qlipoth, un arbre qui tue des humains pour leur sang. Mais lorsque Dante fait à son tour face à Urizen, il se retrouve lui aussi impuissant.

Score Metacritic : 89/100

BioShock Infinite – Complete Edition (Disponible – GOG)

Troisième et dernier volet de la licence phare de FPS qui abandonne la cité sous-marine de Rapture pour l’utopie céleste de Columbia, dirigée par l’autoproclamé prophète Zachary Comstock. En 1912, le détective privé Booker DeWitt est engagé par deux mystérieuses personnes pour ramener à New York une jeune femme prénommée Elizabeth. Mais dès son arrivée à Columbia, DeWitt est poursuivi par les autorités, Comstock ayant prophétisé qu’il sera le responsable de la chute de Columbia.

Score Metacritic : 94/100

The Talos Principle – Gold Edition (Disponible – GOG)

Dans un monde en ruines où l’humanité a été décimée, un androïde est envoyé explorer un environnement semi-ouvert et résoudre une série de casse-têtes par une voix se faisant appeler Elohim. Au fur et à mesure, l’androïde découvre des documents narrant les derniers jours de l’humanité mais aussi des écrits plus philosophiques sur les rapports entre conscience, machine et humanité.

Score Metacritic : 85/100

Mais aussi :

Disponible maintenant :

Surf World Series (Amazon Games)

AK-xolotl : Together (Epic Games Store)

Sands of Aura (Epic Games Store)

13 février :

Stunt Kite Party (Amazon Games)

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte (GOG)

Hardspace : Shipbreaker (Epic Games Store)

Lysfanga : The Time Shift Warrior (Epic Games Store)

Dark Sky (GOG)

20 février :

Wolfenstein : Youngblood (Microsoft Store)

El Hijo – A Wild West Tale (Epic Games Store)

Colt Canyon (GOG)

République de la jungle (Epic Games Store)

Royal Romances : Cursed Hearts Collector’s Edition (Legacy Games)

27 février :

Deus Ex : Human Revolution – Director’s Cut (GOG)

Night Reverie (Amazon Games)

Sine Mora EX (Amazon Games)

Redemption Reapers (Epic Games Store)

Yes, Your Grace (GOG)

Les jeux gratuits sur Amazon Luna

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Ride 4

Nobody Saves the World

Batora : Lost Haven

Fortnite OG : Saison 2

Fallout New Vegas : Ultimate Edition

Fallout 3 : GOTY Edition

Trackmania

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Fortnite Battle Royale

Fortnite Ballistic

