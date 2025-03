Prime Gaming et Amazon Luna en mars 2025 : voici les 20 jeux offerts, et il y a quelques pépites

Amazon vient de dévoiler son catalogue Prime Gaming du mois de mars et nous retrouvons là une fois de plus quelques pépites dont les versions remasterisées de Saints Row The Third et Mafia II. Voici ce que réserve cette sélection de 20 jeux.

Prime Gaming a beau avoir perdu la bataille face à Steam selon l’ancien vice-président de la division gaming d’Amazon, il n’empêche que le service s’efforce encore et toujours d’offrir à ses abonnés des titres de qualité. Ce que l’on peut confirmer une fois de plus avec ce catalogue de mars.

Les jeux offerts sur Prime Gaming en mars 2025

Saints Row : The Third Remastered (Disponible – GOG)

Troisième volet de la série Saint Row, ce jeu démarre quelques années après les événements du dernier titre. Les Saints se sont emparés de la ville de Stilwater et sont passés du statut de gangsters à celui de célébrités. Mais le braquage de trop arrive car la banque en question appartient au Syndicat, une organisation criminelle composée de plusieurs gangs. Les Saints sont capturés, mais refusant de se voir extorquer les deux tiers de leurs revenus, le gang déclare la guerre au Syndicat.

Score Metacritic : 70/100

Mafia II : Definitive Edition (Disponible – GOG)

Vito Scaletta, immigré sicilien et héros de la Seconde Guerre Mondiale, est démobilisé suite à une blessure à la jambe et retourne à Empire Bay retrouver sa famille et son ami Joe qui a échappé à l’enrôlement forcé dans l’armée. Ce dernier s’est fait une place dans la famille Clemente, un des clans mafieux de la ville, et entraîne Vito, qui a besoin d’argent pour éponger les dettes de son père décédé, dans toutes sortes d’activités illégales.

Score Metacritic : 72/100

Mortal Shell (20 mars – Epic Games Store)

Souls-like indépendant développé par Cold Symmetry (dont ce sera le seul et unique jeu) et édité par Playstack (l’éditeur derrière Balatro), Mortal Shell se déroule dans un univers medieval-fantasy faisant énormément penser à la série Dark Souls. Dans ce monde à l’agonie, où l’humanité a disparu, le protagoniste doit mener sa quête et pour y parvenir, posséder les coquilles vides de guerriers disparus.

Score Metacritic : 76/100

Mais aussi :

Disponible maintenant :

Crime Boss : Rockay City (Epic Games Store)

Le Maitre du Donjon de Naheulbeuk (Amazon Games)

13 mars :

Wall World (Amazon Games)

Syberia : The World Before (GOG)

Endling – Extinction is Forever (Amazon Games)

Dark Deity – Complete Edition (GOG)

Beholder 3 (Amazon Games)

20 mars :

Wolfenstein : The Old Blood (Microsoft Store)

Mutazione (GOG)

Figment 2 : Creed Valley (Amazon Games)

Legacy of Kain : Defiance (GOG)

27 mars :

The Forgotten City (Amazon Games)

Deus Ex : Invisible War (GOG)

Session : Skate Sim (Epic Games Store)

Let’s Build a Zoo (Epic Games Store)

Gamedec – Definitive Edition (GOG)

The Wisbey Mystery (Legacy Games)

Les jeux gratuits sur Amazon Luna

WRC Generations – Fully Loaded Edition

Overcooked ! 2

Spitlings

The Jackbox Party Pack 3

Strange Horticulture

Fallout 3 : GOTY Edition

Fallout New Vegas : Ultimate Edition

Fortnite OG

Fortnite Ballistic

LEGO Fortnite Brick Life

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

LEGO Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Trackmania

