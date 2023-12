Le nouveau Amazon Fire TV 4K Max est moins cher que pendant le Black Friday

Plus de fluidité, plus de puissance, une nouvelle fonctionnalité : le nouveau Fire TV Stick 4K Max est encore meilleur que l'ancienne version de 2021. Malgré sa sortie récente, il est actuellement encore moins cher que pendant le Black Friday : Amazon le propose en effet à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros.

C’est en septembre dernier qu’Amazon a annoncé la mise à jour de son Fire TV Stick 4K Max. Le dernier, datant de 2021, faisait déjà partie des meilleures références de dongle HDMI permettant de facilement connecter son téléviseur. Pour le nouveau modèle, la prise en charge de la 4K des formats HDR sont toujours de la partie, mais quelques améliorations ont fait leur apparition. Le nouveau Fire TV Stick 4K Max a beau être sorti tout récemment, il est quand même de retour en promotion, et il est même 7 euros moins cher que pendant le Black Friday.

Les atouts du Fire TV Stick 4K Max

Sa compatibilité 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

La prise en charge du Wi-Fi 6E

La nouvelle fonctionnalité Écran Dynamique

Lancé à 79,99 euros, et vendu pendant le Black Friday à 56,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max (2023) est désormais proposé à 49,99 euros sur Amazon.

Sachez que le nouveau Fire TV Stick 4K est aussi disponible en promotion : Amazon l’affiche à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros.

On prend les mêmes et on recommence

Si le Fire TV Stick 4K Max version 2023 a eu droit à un petit lifting intérieur, Amazon a tout de même pris soin de conserver ce qui a fait le succès de sa clé HDMI la plus équipée. Le dongle est donc toujours aussi compact et discret une fois branché sur un téléviseur à la manière d’un Chromecast. L’expérience utilisateur est toujours aussi fluide sous Fire OS, centré sur les services proposés par Amazon. Même si le store d’applications est moins fourni que ses concurrents Apple et Android TV, les plateformes de streaming phares sont tout de même disponibles.

Avec ce nouveau Fire TV Stick 4K Max, la prise en charge de la 4K à 60 images par seconde, ainsi que des traitements HDR (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision) sont là encore bien assurés, de même que le Dolby Atmos pour un son bien vaste et immersif. Il est même possible de connecter des enceintes Echo compatibles pour se concocter un petit home cinema bien sympathique. Et bien sûr, qui dit Amazon, dit forcément présence d’Alexa pour les requêtes vocales : l’assistant pourra être convoqué à tout moment via la télécommande munie d’un micro. Alexa pourra notamment obéir à tous les ordres liés au contrôle des objets connectés (ampoules, caméras, serrures…) présents chez vous.

Des nouveautés pratiques

La mise à jour du Fire TV Stick 4K Max a apporté quelques nouveautés, comme un stockage de 16 Go ou au lieu de 8 Go ou encore la prise en charge du Wi-Fi 6E, et non plus du Wi-Fi 6 seulement : ce changement permet ainsi de profiter d’un streaming 4K plus fluide et d’une latence réduite, même dans les foyers dotés de plusieurs appareils connectés à Internet. Ajoutons à cela un processeur plus puissant cadencé à 2 GHz qui offre des démarrages plus rapides des applications.

Enfin, finissons sur la grande nouveauté de ce Fire TV Stick 4K Max 2023 : l’apparition du mode Écran Dynamique, une fonctionnalité qui transforme le téléviseur en une petite galerie d’art. L’utilisateur peut en effet choisir une ou plusieurs œuvres parmi 2 000 références pour les afficher sur l’écran une fois mis en veille. Comme sur un téléviseur The Frame de Samsung, en somme. Mais ce n’est pas tout : l’écran peut aussi afficher des widgets utiles au quotidien comme un calendrier, une to-do list ou encore la météo du jour.

