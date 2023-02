Amazon solde à -40 % son Fire TV Stick 4K Max, la meilleure clé HDMI du géant américain

Si l'interface de votre téléviseur ne vous convient pas, ou plus, certains constructeurs vous permettent d'en changer. Parmi les solutions disponibles, il y a le Fire TV Stick 4K Max, la clé HDMI la plus aboutie d'Amazon. Pour les soldes, le géant de l'e-commerce le cède moins cher : 39,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Diverses raisons rendent les clés HDMI intéressantes : un OS régulièrement mis à jour, optimisations poussées de la performance graphique et sonore, facilité d’utilisation, accessibilité… Parmi les meilleurs modèles, il y a le Fire TV Stick 4K Max qu’Amazon accorde 25 euros de réduction à l’occasion des soldes.

Qu’attendre du Fire TV Stick 4K Max ?

Compatible Dolby Vision, HDR, HDR10+, Dolby Atmos et 4K

Les meilleures plateformes TV

Prise en charge du Wi-Fi 6

Au lieu de 64,99 euros habituellement, le Fire TV Stick 4K Max est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

L’ultime box multimédia d’Amazon

La série Fire TV d’Amazon compte quelques versions, dont le Stick 4K Max est le plus puissant et performant. Il s’agit en fait d’une clé HDMI somme toute classique et d’une télécommande avec des boutons dédiés pour Prime Vidé, Netflix, Disney+ et Amazon Music. On retrouve l’inscription Fire TV aussi bien sur le dongle que sur la télécommande. C’est surtout un plug and play, pas besoin d’installer quoi que ce soit pour le faire fonctionner.

Ce modèle dispose de son propre système d’exploitation, le Fire OS. Ce dernier vous donne accès à l’écosystème Amazon, mais bien entendu, vous pouvez télécharger des applications comme YouTube, myCanal, Molotov, etc. L’OS va également vous faire des suggestions à partir de vos habitudes. Vous pouvez sauvegarder ou télécharger jusqu’à 8 Go.

Compatibilité avec plusieurs technologies

Le principal atout du Fire TV Stick 4K Max, c’est qu’il prend en charge une flopée de technologies de pointe : Dolby Vision, HDR, HDR10+, Dolby Atmos, ALLM, etc. Chacune d’elles apporte diverses optimisations pour une meilleure immersion sonore et graphique. Bien entendu, ce box multimédia diffuse des images jusqu’à 4K@60 fps. Cette clé HDMI va radicalement performer votre téléviseur.

Toute la puissance de ce dongle vient de la puce ARM Mediatek MT7921LS. C’est une puce quadricœur de 1,8 GHz avec 2 Go de RAM. Ce processeur apporte surtout la compatibilité Wi-Fi 6. Ce modèle intègre un microphone pour mieux vous entendre et par la suite exécuter vos commandes vocales. Alexa Home Cinema est aussi de la partie. Pour en profiter, il suffit de le connecter à une enceinte compatible.

