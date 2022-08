Fire TV Stick : tous les dongles HDMI d’Amazon sont en cours de déstockage

Vous voulez tester autre chose qu'Android TV ou Apple TV ? Amazon propose sa propre solution avec ses Fire TV Stick Lite, classique, 4K et et 4K Max, qui embarquent un système d'exploitation différent. Le moment est tout choisi pour craquer, puisqu'ils sont tous à prix réduit en ce moment.

Les Fire TV Stick sont de petites clés HDMI qui viennent concurrencer le Chromecast de Google ou encore le Mi TV Stick de Xiaomi. Pas d’Android TV chez Jeff Bezos, mais une solution maison avec sensiblement la même expérience, toutefois centrée autour des services d’Amazon, comme Prime Vidéo ou encore Music Unlimited. Il existe quatre modèles différents et ils sont tous en cours de déstockage sur le site du géant américain.

C’est quoi un Fire TV Stick ?

Une clé HDMI sous Fire OS centrée sur les services d’Amazon

En Full HD ou en 4K à 60 fps, selon votre choix

Et une télécommande compatible Alexa

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le Fire TV Stick classique est aujourd’hui disponible à seulement 24,99 euros sur Amazon. On trouve également en promotion le modèle Lite pour 5 euros de moins, le modèle 4K pour 10 euros de plus et le modèle 4K Max pour 15 euros de plus.

Quel Fire TV Stick choisir ?

Si vous voulez profiter de la 4K sur votre téléviseur compatible, il faut se diriger vers le Fire TV Stick 4K ou 4K Max, qui en plus prennent en charge le HDR10 et le Dolby Vision. Cependant, si vous n’avez pas besoin d’aller jusqu’à cette définition, le modèle Fire TV Stick classique (ou Lite) suffit amplement. Avec celui-ci, vous profiterez d’une image en Full HD à 60 images par seconde. De plus, la compatibilité avec la technologie Dolby Atmos est de la partie pour une meilleure immersion au niveau du son.

Si vous choisissez la version Lite pour faire un peu d’économies, notez que la télécommande ne prendra pas en charge le contrôle de votre téléviseur et/ou barre de son, car les boutons de volume et ON/OFF ne sont tout simplement pas présents. Dans tous les cas, la compatibilité avec Alexa est assurée pour tous les modèles afin de lancer un programme TV à la voix, ou même de la musique. Par ce biais, vous pourrez également contrôler vos objets connectés compatibles.

Fire OS au centre de l’expérience

L’expérience utilisateur sous Fire OS est évidemment centrée sur les services Amazon, avec de nombreuses suggestions de films pour Prime Vidéo dans le menu, où ces derniers font d’ailleurs un peu penser à ce qui se fait du côté d’Apple. Même l’application de streaming d’Amazon pour les films et séries a fait peau neuve pour aller dans ce sens. Quoi qu’il en soit, les services tiers ne sont pas mis de côté et vous pourrez d’ailleurs tous les télécharger depuis l’Amazon App Store, en passant par Netflix, Molotov, MyCanal, YouTube et bien d’autres.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Amazon Fire TV Stick 4K ou celui sur le Fire TV Stick classique.

Quelle box TV choisir ?

Afin de choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias en 2022.

