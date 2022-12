La Nvidia Shield TV va perdre l’une de ses meilleures fonctionnalités

Nvidia a annoncé désactiver la fonctionnalité GameStream de ses appareils Shield (Shield TV, Shield TV Pro) dans une future mise à jour. Il ne sera plus possible de streamer ses jeux depuis un ordinateur avec une GeForce GTX.

Après avoir mis en promotion ses Shield TV et Shield TV Pro durant le Black Friday il y a quelques semaines, Nvidia va désactiver une fonctionnalité sur ses boîtiers multimédia, mais aussi sur tous les autres appareils Shield, comme la Shield Tablet K1, il y a quelques années.

Il ne sera plus possible de streamer ses jeux depuis son ordinateur avec une GeForce GTX

C’est Tom’s Hardware qui rapporte un mail reçu par un utilisateur de Reddit de la part de Nvidia. Ce dernier informe d’une mise à jour de l’application Nvidia Games qui arrivera en février sur les appareils Shield de la marque. Le principal changement est l’arrêt de la fonctionnalité GameStream à son déploiement.

Pour rappel, cette fonction permet à une Shield TV ou une Shield Tablet de diffuser des jeux en direct depuis son ordinateur équipé d’une carte graphique GeForce GTX. Le média anglophone indique aussi que le fabricant avait même mis à jour GameStream pour aller à jusqu’à une définition 4K à 60 images par seconde. Sur une page de FAQ, Nvidia ajoute qu’on peut tout de même ignorer la mise à jour, ce qui permettrait pendant un certain temps de profiter encore de GameStream.

L’occasion pour Nvidia de mettre en avant GeForce Now

Dans son mail, Nvidia invite les joueurs à streamer leurs jeux sur leurs appareils Shield via le cloud en passant par son service de cloud gaming GeForce Now. Mis à part une formule gratuite qui permet d’avoir accès à des sessions d’une heure, l’abonnement payant est à 9,99 euros par mois. GeForce Now offre l’accès à certains jeux compatibles des boutiques Steam, Epic Games, GoG ou Uplay.

Heureusement, ce n’est pas la seule solution pour les propriétaires d’appareils Shield. Nvidia a également encouragé les joueurs à utiliser l’application Steam Link. Il s’agit d’un service de Steam qui permet de jouer aux jeux de sa bibliothèque sur son smartphone ou sa tablette tactile depuis son PC.

