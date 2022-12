Le service de cloud gaming de Nvidia se renforce en décembre avec plusieurs gros titres désormais compatibles. À l'affiche : Battlefield et Marvel's Midnight Suns.

Tous les jeudis du mois, Nvidia ajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce Now, son service de cloud gaming. À partir du moment où ils sont disponibles, les abonnés peuvent y accéder s’ils ont acheté les jeux sur les différentes plateformes du PC : Steam, Epic Games ou Origin notamment. En décembre, Nvidia ajoute plusieurs gros titres à son service.

Les jeux GeForce Now ajoutés le 1er décembre 2022

Si l’on met de côté l’excellent Project Hospital qui parlera surtout aux fans de jeux de gestion, c’est forcément Marvel’s Midnight Suns qui attire l’œil. Le jeu des développeurs de la série X-Com vous propose cette fois de vous plonger dans l’univers des comics Marvel (ils ont aussi fait quelques films). Il est disponible sur GeForce Now dès son lancement. Après des débuts difficiles, Battlefield 2042 tente de remonter la pente avec sa saison 3 et une disponibilité à la fois dans EA Play et GeForce Now. De quoi garantir l’arrivée de nouveaux joueurs prêts à découvrir le titre qui a peut-être reçu les améliorations nécessaires pour devenir un succès.

Enfin, Warhammer 40 000 Darktide est le jeu coop du moment et GeForce Now devrait permettre aux joueurs qui n’ont pas une configuration dernier cri de pouvoir en profiter dans de bonnes conditions avec leurs amis. Attention, seule la version Steam du jeu est proposée sur GeForce Now, faute d’un accord entre Nvidia et Microsoft pour la mise à disposition des jeux PC Game Pass. La firme de Redmond serait peut-être bien avisée d’autoriser les jeux à arriver sur GeForce Now, une bonne idée pour rassurer les autorités.

