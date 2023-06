GeForce Now : voici les 14 nouveaux jeux ajoutés en juillet, dont un titre tout juste dévoilé

Le mois de juin n'est pas encore terminé que Nvidia annonce déjà la couleur pour son service GeForce Now avec une liste exhaustive de titres qui arriveront courant juillet.

Avec un peu d’avance, Nvidia vient d’annoncer la liste des jeux qui seront ajoutés sur GeForce Now en juillet 2023.

Le service de cloud gaming de Nvidia termine un mois de juin en fanfare avec pas moins de 11 nouveaux jeux, dont les deux Darkest Dungeon. Ce sont 14 titres qui seront ajoutés progressivement le mois qui arrive, mais il est fortement possible que Nvidia fasse de nouvelles mises à jour et ajoute des jeux chaque semaine. Dans le lot, on retrouve notamment les deux Octopath Traveller de Square Enix ainsi qu’un certain Remnant II annoncé il y a seulement quelques jours.

Les jeux ajoutés dès maintenant sur GeForce Now

One Lonely Outpost (Steam)

AEW : Fight Forever (Steam)

Darkest Dungeon (Steam)

Darkest Dungeon II (Steam)

Derail Valley (Steam)

Age of Empires : Definitive Edition (Steam)

I Am Fish (Steam)

Golf Gang (Steam)

Contraband Police (Steam)

Voltaire : The Vegan Vampire (Steam)

Rise of Industry (Epic Games Store)

Les jeux à venir en juillet sur GeForce Now

The Legend of Heroes : Trails into Reverie (Steam, 7 juillet)

Jagged Alliance 3 (Steam, 14 juillet)

Xenonauts 2 (Steam, 18 juillet)

Viewfinder (Steam, 18 juillet)

Techtonica (Steam, 18 juillet)

Remnant II (Steam, 25 juillet)

F1 Manager 2023 (Steam, 31 juillet)

Embr (Steam)

MotoGP 23 (Steam)

OCTOPATH TRAVELER (Steam)

OCTOPATH TRAVELER II (Steam)

Pro Cycling Manager 2023 (Steam)

Riders Republic (Steam)

Starship Troopers : Extermination (Steam)

Pour rappel, GeForce Now possède trois offres :

Gratuit : 1 h par session + Accès non prioritaire ;

Prioritaire : 6 h par session + Accès prioritaire + 1080p 60 fps + RTX ON (49,99 euros pour 6 mois ou 9,99 euros pour un mois) ;

Ultime : 8 h par session + Accès exclusif + 4K 120 fps + RTX 4080 + RTX ON (99,99 euros pour 6 mois ou 19,99 euros pour un mois).

