GeForce Now : 18 nouveaux jeux et une mise à jour bien pratique

Le GeForce Now accueille pas moins de 18 jeux cette semaine dans sa bibliothèque dans une mise à jour qui améliore aussi les fonctionnalités du service de cloud gaming.

Cette semaine, GeForce Now étoffe son offre à plusieurs égards. Le service de cloud gaming de Nvidia inclut désormais le PC Game Pass de Microsoft dans son sa formule Ultimate.

En plus des jeux ajoutés au catalogue, la plateforme accueille la synchronisation avec deux plateformes et launchers bien établis.

Pour aller plus loin

GeForce Now : tout comprendre au service de cloud gaming de Nvidia

GeForce Now synchronise désormais Xbox et Ubisoft

L’application GeForce Now se met à jour en version 2.0.58 et supporte maintenant la synchronisation avec les comptes Xbox PC ainsi que les abonnements Ubisoft+. Jusqu’à présent, seuls les comptes Steam et Epic Games Store pouvaient être ajoutés sur la plateforme.

Concrètement, vous pourrez désormais connecter vos comptes Xbox et Microsoft afin d’accéder aux jeux présents sur les deux plateformes via GeForce Now.

Et pour la version Android de l’application, il sera maintenant possible d’afficher les statistiques de streaming avec les formats d’encodage vidéo utilisés (H.265, AV1, etc.).

Nvidia ajoute RoboCop: Rogue City au service

Ce mois-ci, GeForce Now accueille pas moins de 18 nouveaux jeux, qu’il s’agisse de références incontournables à des nouveautés toutes fraiches.

On pense surtout à RoboCop: Rogue City, le FPS dans l’univers de RoboCop tournant sur l’Unreal Engine 5. Toujours dans le genre FPS, vous pourrez aussi jouer aux deux derniers jeux Wolfenstein (The New Order et The Old Blood).

Dans un tout autre genre, Overcooked! 2 débarque aussi dans le GeForce Now avec Hello Neighbor 2, deux jeux multijoueurs à la rejouabilité conséquente.

Les jeux à venir en novembre sur GeForce Now

Spirittea (Steam, Nov. 13)

KarmaZoo (Steam, Nov. 14)

Naheulbeuk’s Dungeon Master (Steam, Nov. 15)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (Steam, Nov. 17)

Arcana of Paradise —The Tower (Steam)

Blazing Sails: Pirate Battle Royale (Epic Games Store)

Disney Dreamlight Valley (Xbox, PC Game Pass)

Hello Neighbor 2 (Xbox, PC Game Pass)

Overcooked! 2 (Xbox, Game Pass)

RoboCop: Rogue City (Epic Games Store)

Roboquest (Xbox, PC Game Pass)

Rune Factory 4 Special (Xbox PC Game Pass)

Settlement Survival (Steam)

SOULVARS (Steam)

State of Decay: Year-One Survival Edition (Steam)

The Wonderful One: After School Hero (Steam)

Wolfenstein: The New Order (Xbox, PC Game Pass)

Wolfenstein: The Old Blood (Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass)

