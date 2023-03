Nvidia a annoncé la liste de jeux ajoutés à son service de cloud gaming en mars 2023.

GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, s’est imposé comme la référence en la matière. Techniquement, la marque au caméléon a pris 10 ans d’avance sur sa concurrence. Son seul bémol à l’heure actuelle ? Un catalogue de jeu un peu juste, obligeant à acheter ses jeux sur d’autres boutiques.

Nvidia travaille néanmoins d’arrache-pied sur ce souci en élargissant le catalogue de jeux compatibles autant que possible. Dans cette optique, un partenariat a notamment été passé avec Microsoft pour ajouter prochainement tous les jeux Xbox Studios (et peut-être Activision-Blizzard si le rachat se concrétise). Parallèlement à cela, de nouveaux jeux sont ajoutés tous les jeudis.

Premier jeudi du mois oblige, Nvidia vient d’annoncer la liste des jeux qui seront ajoutés sur GeForce Now en mars 2023.

Les jeux ajoutés le jeudi 2 mars à GeForce Now

Monster Hunter Rise (Steam)

Voltaire : The Vegan Vampire (Steam)

Rise of Industry (Epic Games Store)

Les jeux à venir en mars sur GeForce Now

Hotel Renovator (Steam, 7 Mars)

Clash : Artifacts of Chaos (Steam, 9 Mars)

Figment 2: Creed Valley (Steam, 9 Mars)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (Steam, 9 Mars)

Big Ambitions (Steam, 10 Mars)

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Steam, 14 Mars)

Smalland: Survive the Wilds (Steam, 29 Mars)

Ravenbound (Steam, 30 Mars)

DREDGE ( Steam, 30 Mars)

The Great War: Western Front (Steam, 30 Mars)

System Shock ( Steam et Epic Games Store)

Amberial Dreams (Steam)

Disney Dreamlight Valley (Steam et Epic Games Store)

No One Survived (Steam)

Symphony of War: The Nelphilim Saga (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Pour rappel, GeForce Now est disponible via trois offres différentes. L’une gratuite avec un accès limité, une seconde à 10 euros par mois et la troisième à 20 euros par mois avec une qualité accrue.

