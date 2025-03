Ayaneo Pocket Ace : la console rétro la plus puissante de 2025 ?

Fan de rétro avec un twist moderne ? Ayaneo a annoncé la Pocket ACE, une console portable qui allie style et performance.

Si vous ne savez pas encore qui est Ayaneo, c’est une marque chinoise qui s’est taillé une belle réputation dans l’univers des consoles portables. Installée à Shenzhen, le paradis de la tech en Asie, cette équipe de passionnés de hardware et de jeux vidéo met tout son cœur à créer des machines pour les joueurs.

On a eu la chance de visiter leurs bureaux, et l’ambiance est claire : ici, le gaming, c’est une religion. Leur devise ? « Les vrais gamers comprennent les gamers« . Avec la Pocket Ace, leur dernière console, ils montrent encore une fois qu’ils savent mélanger nostalgie et modernité. Petit point à noter : on reste prudents face aux campagnes de financement participatif en général, mais Ayaneo, eux, sont réglo. C’est leur façon de financer leurs projets, et jusqu’ici, zéro risque, ils livrent toujours.

La Pocket Ace, c’est une console Android portable qui reprend le look horizontal des consoles rétro qu’on adorait dans le temps. Mais ne vous y trompez pas : sous son design élégant, elle cache une vraie bête. Avec le processeur Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, une puce conçue pour le gaming, elle fait tourner sans broncher les vieux classiques pixélisés comme les gros jeux mobiles actuels. Fluide, puissante, et super facile à glisser dans une poche, elle a tout pour plaire.

Android, c’est un peu le couteau suisse du gaming sur une console comme la Ayaneo Pocket Ace, et ça brille particulièrement pour trois trucs : le rétro-gaming, le cloud gaming et les jeux natifs.

Pour le rétro, c’est génial parce que le système est hyper flexible : avec des émulateurs, vous pouvez jouer à des jeux NES, Game Boy ou même PlayStation sans galérer, et la puissance du Snapdragon G3x Gen 2 fait tourner tout ça. Ensuite, le cloud gaming – jouer à des gros titres via Internet, comme sur GeForce Now ou Xbox Cloud – est un vrai plus : pas besoin de stocker des jeux lourds, une bonne connexion suffit. Enfin, les jeux natifs Android, comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, profitent direct de la puissance de la console et de son ergonomie pensée pour les gamers.

Un écran canon et un design bien pensé

Niveau design, Ayaneo a sorti l’artillerie lourde. La Pocket ACE est équipée d’un écran IPS de 4,5 pouces avec un ratio 3:2 – un format qu’ils appellent le « golden ratio » (le ratio d’or). Pourquoi c’est top ? Parce qu’il reproduit pile poil les proportions des écrans des anciennes consoles portables, tout en offrant une qualité moderne : 1620×1080 pixels, et donc une bonne densité de pixels. Que vous jouiez à un jeu en 8-bit ou à un titre 3D récent, l’écran devrait s’adapter. Et le design global ? Classe, ergonomique, avec des boutons placés là où il faut.

Mais Ayaneo ne s’est pas arrêté là. Le D-pad (la croix directionnelle) est positionné en haut, comme sur les manettes d’époque, et les boutons ABXY sont personnalisables – vous pouvez choisir entre un layout japonais ou occidental, selon vos habitudes. Les joysticks et gâchettes utilisent la technologie Hall Effect, un système un peu technique qui assure une précision de dingue et évite le « drift ». En gros, vous contrôlez tout au poil près, que ce soit pour un saut millimétré ou une course endiablée.

Et pour tenir la distance, elle embarque une batterie de 6000 mAh. En clair, vous pouvez jouer des heures sans stresser. Avec la charge rapide 40W, un petit tour sur le chargeur et c’est reparti.

Pour rendre l’expérience encore plus immersive, Ayaneo a intégré un moteur haptique évolué. Ajoutez à ça AYASpace et AYAHome avec Android, deux logiciels développés par Ayaneo pour gérer vos jeux et personnaliser vos réglages (modes performance, mapping des boutons…), et vous avez une console rétro très prometteuse.