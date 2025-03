Snapdragon G3 Gen 3 : voici la nouvelle star des consoles portables sous Android

Une puce taillée pour le jeu ? Le Snapdragon G3 Gen 3 de Qualcomm fait ses preuves.

Ce n’est pas un grand monde, mais le monde des consoles portables est en train de vivre une petite révolution, et des acteurs comme Ayaneo, ONEXSUGAR ou encore Retroid ont bien décidé à tirer son épingle du jeu.

Commençons par Ayaneo, la marque a dévoilé son Pocket S2, une console compacte dopée au tout nouveau Snapdragon G3 Gen 3 de Qualcomm.

Le Pocket S2 d’Ayaneo en tire le meilleur parti avec un système de refroidissement au top : un gros dissipateur thermique et un ventilateur actif pour éviter la surchauffe. Ajoutez un écran IPS de 6,3 pouces en 2 560 x 1 440 pixels, un Android avec les services Google, et vous avez une console qui coche beaucoup de cases du gamer nomade. Côté logiciel, le Pocket S2 tourne sous Android, pimpé par les applis AyaSpace et AyaHome.

Ayaneo a aussi dévoilé une tablette Android, la Gaming Tab.

Il y a aussi le OneXPlayer OneXSugar. Tenez-le horizontalement comme une Nintendo Switch ou un Steam Deck, dépliez son écran secondaire, puis faites pivoter ses deux manettes articulées pour une expérience plus carrée de type Nintendo DS. Toujours sous Android.

Mais ce n’est pas tout : Qualcomm a aussi présenté ses puces G2 Gen 2 et G1 Gen 2, pour équiper toutes les gammes de consoles. Mais commençons par le G3 Gen 3.

Focus sur le Snapdragon G3 Gen 3 : la star des puces gaming

Le Snapdragon G3 Gen 3, c’est le haut de gamme de la nouvelle famille de puces Qualcomm dédiées aux consoles portables. Annoncé à la Game Developers Conference de 2025, ce processeur est taillé pour rivaliser avec des références AMD et Intel, comme le Steam Deck ou le Lenovo Legion Go.

Par rapport à son prédécesseur, le G3x Gen 2, il offre 30 % de puissance en plus pour le processeur et 28 % de performances graphiques améliorées. Pas une révolution énorme, mais un bond appréciable pour jouer plus fluide et plus beau.

Mais ce n’est pas juste une question de chiffres. Cette puce intègre des technologies qui font la différence : le ray tracing (des effets de lumière et de reflets ultra-réalistes, comme dans les films), le Snapdragon Super Resolution (GSR ou SGSR), et même une compatibilité avec Lumen, le système d’éclairage dynamique d’Unreal Engine 5.

Le SGSR (à ne pas confondre avec SG1, ça n’a rien à voir) fonctionne un peu à la manière du DLSS de Nvidia, le GSR de Qualcomm travaille à partir d’une image en faible définition qui est ensuite mise à l’échelle vers une définition supérieure sans en compromettre la qualité… contrairement à la technique d’interpolation bilinéaire (bilerp).

Plus concrètement, le GSR permet, d’après Qualcomm, de faire passer les jeux Android d’une définition 1080p à de la 4K, et de 30 images par seconde à 60 IPS voire plus. Qualcomm assure par ailleurs que sa technologie délivre « des performances deux fois supérieures à celles des autres solutions d’upscaling disponibles sur mobile ».

Ajoutez le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3 pour connecter vos accessoires sans fil, et vous avez une puce qui voit grand. Son processeur octa-core (8 cœurs) est organisé comme ça : un cœur Prime pour les gros calculs, cinq cœurs Performance pour la puissance, et deux cœurs Efficiency pour économiser la batterie.

C’est une puce que l’on peut faire accompagner par un système de refroidissement costaud : un dissipateur thermique géant et un ventilateur actif. Qualcomm tease aussi un modem 5G optionnel (le X61), mais on attend de voir si cela souvent intégré (pour des questions de coûts).

Cette puce ne sera pas cantonnée à Android, Qualcomm promet que d’autres OS pourront en profiter. On a quand même du mal à imaginer cette pouce pour Android, puisque la compatibilité ARM reste encore limitée sur Windows (quoi que Fortnite arrive).

Qualcomm ne s’arrête pas au G3 Gen 3. Le G2 Gen 2, pour le milieu de gamme, explose avec 2,3 fois plus de puissance processeur et 3,8 fois plus de performances graphiques que le G2 Gen 1. Idéal pour le cloud gaming à 144 images par seconde ou des jeux locaux. Le G1 Gen 2, plus modeste, vise les consoles d’entrée de gamme avec 80 % de gain processeur et 25 % en graphismes, parfait pour le streaming.

Enfin, la Retroid Pocket PR Classic utilise la puce G1 Gen 2. Cette console portable aux allures de Game Boy rétro est équipée d’un écran AMOLED 1080 x 1240 (luminosité jusqu’à 500 nits), de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage, d’une batterie de 5 000 mAh et d’un système de refroidissement actif. Vous pouvez la précommander ce mois-ci.

C’est marrant de voir Qualcomm jouer le jeu des consoles portables aux formes multiples. D’un côté, on a le Pocket S2 et sa silhouette classique mais efficace, de l’autre, le OneXSugar qui se plie en quatre (ou presque) pour séduire. Et le plus drôle, c’est que Qualcomm s’adosse à des marques chinoises comme Ayaneo, OneXPlayer ou Retroid, des pure players du gaming portable encore peu connus du grand public occidental. Ces outsiders misent tout sur l’innovation et la niche, et avec les puces Snapdragon G, ils pourraient bien se faire un nom.