Guerre des processeurs : comment Intel compte briser la domination d’AMD dans les consoles portables-PC

Intel ne compte pas laisser AMD dominer le marché des PC portables de jeu sans réagir. Le géant des semi-conducteurs prépare une offensive structurée pour s’imposer dans un secteur en pleine expansion.

AMD équipe la majorité des appareils phares, comme l’Asus ROG Ally X ou le Lenovo Legion Go. Intel, de son côté, reste marginal, avec des modèles tels que le MSI Claw (2024) ou les prototypes annoncés par OneXPlayer et AOKZOE. Même les mises à jour récentes, comme les Claw 8 AI+ et 7 AI+ basés sur Lunar Lake, peinent à se faire une place face à la concurrence.

Mais Intel ne baisse pas les bras. Robert Hallock, vice-président chargé du marketing technique, confirme que la firme renforce ses équipes pour accompagner les éditeurs de jeux et les constructeurs. Objectif : optimiser les performances et l’expérience sur ses puces, tout en préparant l’arrivée de nouvelles architectures comme Panther Lake.

Intel s’engage dans le développement de PC de jeu portables

Intel mise sur un soutien technique accru : assistance aux fabricants, envoi de prototypes aux studios, et collaboration étroite avec les ingénieurs. « Beaucoup de développeurs conçoivent leurs jeux en fonction du matériel qu’ils ont en labo. Nous leur fournissons des appareils pour qu’ils puissent mieux cibler les spécificités des portables », explique Robert Hallock à Laptopmag.

Lors du CES, plusieurs modèles équipés de puces Intel ont été présentés, dont le MSI Claw 8 AI+ et le Tencent Sunday Dragon 3D. À leurs côtés, des appareils non identifiés fonctionnaient avec la plateforme Arrow Lake H, une SoC intégrant des graphiques Arc 140T. Selon Hallock, ces solutions offrent des performances comparables à Lunar Lake, mais avec une consommation énergétique plus élevée.

La prochaine étape s’appelle Panther Lake, déjà en test et prévue pour la génération Core Ultra 300. Contrairement à Lunar Lake, cette architecture abandonne la mémoire intégrée au CPU, permettant aux constructeurs de choisir leur configuration de RAM. « Cela offre plus de flexibilité, tout en maintenant des performances similaires grâce à d’autres optimisations », précise Hallock.

Intel travaille également à simplifier l’adaptation des jeux pour ces machines. « Nous avons des outils d’analyse et des experts prêts à aider les studios », ajoute-t-il. Une approche qui pourrait bénéficier à l’ensemble de l’écosystème, y compris aux cartes graphiques Arc. Reste à voir si ces efforts suffiront à détrôner AMD, incontesté leader depuis des années.