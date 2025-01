Le casse-tête des processeurs dans les consoles-PC portables expliqué

AMD multiplie les références de processeurs au point où même les experts s’y perdent. Entre le Ryzen AI HX 370 et le Z2 Extreme, la frontière devient de plus en plus floue.

À l’origine, la segmentation des processeurs AMD était claire : la série HX pour les ordinateurs portables performants, et une gamme dédiée aux consoles portables, les fameux Z.

Aujourd’hui, cette logique vole en éclats. Le Ryzen AI HX 370, théoriquement conçu pour les laptops puissants, se retrouve dans une console portable, tandis que le Z2 Extreme, tout juste annoncé, censé être optimisé pour les consoles, propose des performances parfois insuffisantes pour certains constructeurs.

La confusion des architectures

Le plus troublant réside dans les caractéristiques techniques. Le HX 370 embarque 12 cœurs et un NPU dédié à l’IA, quand le Z2 Extreme se contente de 8 cœurs sans capacités d’IA.

Cette différence pose question : pourquoi proposer un processeur « gaming » moins performant que son équivalent laptop ? D’autant plus que les deux utilisent la même architecture Zen 5, ce qui rend distinction encore plus artificielle.

La Zone 2 de Zotac illustre parfaitement ce désordre. En choisissant d’intégrer le Ryzen AI HX 370 plutôt que le Z2 Extreme, Zotac démontre involontairement les limites de la stratégie d’AMD.

La console conserve un écran AMOLED 7 pouces à 120 Hz et une batterie de 48,5 Wh, mais se retrouve avec un processeur capable d’exécuter des tâches d’IA à 50 TOPS — une fonctionnalité superflue pour une console de jeu.

La gestion de la consommation énergétique illustre parfaitement cette confusion. Le HX 370 peut grimper jusqu’à 54 W de TDP, quand le Z2 Extreme se limite à 35 W. Pourtant, ces deux processeurs se retrouvent dans des appareils aux contraintes thermiques presque similaires. Une incohérence qui complique la tâche des constructeurs et compromet l’expérience utilisateur. AMD semble avoir perdu le fil conducteur de sa stratégie processeur.

Le chaos s’étend aux PC portables

Le CES vient d’enfoncer le clou sur l’incompréhensible stratégie d’AMD. Pour les PC portables, c’est devenu n’importe quoi : AMD sort des Ryzen AI Max+ avec 16 cœurs, des puces de bureau déguisées en processeurs portables (les HX), et une série Ryzen 200 qui n’est qu’un vulgaire renommage de processeurs vieux de plus d’un an.

Prenez le Ryzen AI Max+ 395 : 16 cœurs Zen 5 et un GPU monstrueux de 40 cœurs. À côté, vous avez le Ryzen 9 9955HX, qui n’est rien d’autre qu’une puce de bureau qu’on a forcé dans un laptop. Et que dire de la série Ryzen 200 ? Une simple opération marketing pour recycler les Ryzen 8040 de fin 2023, qui étaient déjà un recyclage des 7040 de mai 2023.

AMD complique tout avec cette multiplication de gammes qui n’a aucun sens. Comment un consommateur peut-il s’y retrouver ? Même les experts n’y comprennent plus rien. Entre le recyclage de vieux processeurs et le mélange des genres bureau/portable, AMD transforme sa gamme en véritable casse-tête.