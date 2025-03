Fortnite sur les PC Windows ARM, c’est pour bientôt

Epic Games et Qualcomm ont annoncé travailler sur l’arrivée du free-to-play bien connu Fortnite pour les PC sous Windows équipés de processeurs ARM.

Source : Epic Games

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Fortnite n’est pas encore disponible absolument partout. Consoles, PC, smartphones (avec quelques déboires) et même sur Amazon Luna, le battle royale / bac à sable d’Epic Games va, seulement maintenant, être adapté à un nouveau support.

Les PC avec processeur ARM bientôt prêts ?

Pour l’heure, la promesse d’Epic relayée par The Verge vise une sortie « plus tard cette année« . Aucune autre précision et pas même une saison, un trimestre ou quoi que ce soit d’autre. Mais l’important, c’est que Epic et Qalcomm ont annoncé main dans la main travailler sur une version de Fortnite qui fonctionnera sur les PC équipés de processeurs ARM.

Dans la grande majorité des cas, les ordinateurs Windows utilisent à l’heure actuelle des processeurs Nehalem, Sandy Bridge ou plusieurs autres noms à dormir debout comme ceux-ci. Ce qui les différencie des ARM est, entre autres, leur compatibilité avec les jeux compilés pour ce que l’on appelle « x64 », une architecture de processeur qui permet d’utiliser des applications 64 bits. Le problème, c’est que les ARM ne sont pas pensés pour ça.

Des processeurs en pleine expansion sur PC, mais incompatibles avec l’anti-triche

C’est donc là qu’intervient le travail en cours de Qualcomm, dont les puces en ARM, comme la Snapdragon X par exemple, équipent de plus en plus de PC ces derniers mois. L’avantage de ces processeurs réside avant tout dans la consommation d’énergie et les tâches légères : c’est donc parfait pour un Chromebook par exemple ou des ordinateurs légers pensés pour la bureautique. Mais depuis quelque temps, des PC plus puissants utilisent aussi ces processeurs.

Ces ordinateurs ne peuvent pour l’heure pas faire tourner nativement Fortnite pour une raison assez étonnante : le logiciel anti-triche n’est pas compatible avec ARM. Sans lui, impossible pour Epic de prendre le risque d’y lancer son jeu. C’est là-dessus que les deux entreprises travaillent pour Fortnite ; ce qui permettra à bien d’autres de jeux de se lancer sur ces ordinateurs.