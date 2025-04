Valve Steam Deck vs Lenovo Legion Go S : quelle console choisir ?

Un nouvel adversaire est entré dans l’arène. Le Steam Deck, maître incontestable des consoles PC portables, voit arriver sur le marché la Lenovo Legion Go S. Cette dernière entend bien lui piquer un peu de sa lumière, mais a-t-elle ce qu’il faut sous le capot ?

Des chiffres récents le confirment : dans la galaxie des consoles PC portables, le Steam Deck règne en maître, avec à son actif près de 50% des ventes du marché. Un marché finalement assez peu dominant par rapport aux constructeurs “classiques” du jeu vidéo. Une Nintendo Switch, c’est 150 millions d’exemplaires écoulés en huit ans. Un Steam Deck ? Seulement 3 millions depuis trois ans. Et pourtant, la concurrence ne cesse d’affluer sur le secteur, qu’il s’agisse d’ASUS, de Logitech, ou plus récemment, de Lenovo.

Avec sa Lenovo Legion Go S, le constructeur chinois entend offrir une alternative viable au Steam Deck de Valve, notamment en proposant un écran plus grand, de meilleures performances théoriques et la polyvalence permise par un choix : il sera bientôt possible de prendre un modèle embarquant Windows 11 ou SteamOS. Alors, comment les deux consoles portables se comparent-elles ? Le Steam Deck reste-t-il le roi du segment ?

Nos tests vidéo

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Fiches techniques des Steam Deck & Lenovo Legion Go S

Design : c’est lourd et imposant partout

La bonne nouvelle avec la Lenovo Legion Go S, c’est qu’elle ne reproduit pas les erreurs du passé : la forme carrée et bien trop imposante de la Lenovo Legion Go a été abandonnée pour un modèle arrondi sur les angles, plus agréable à prendre en main. Cependant, il a fallu faire une concession de taille : les manettes ne peuvent désormais plus être détachées des côtés de l’écran de la console, façon Nintendo Switch. Cependant, malgré ce design plus compact, la Lenovo Legion Go S reste une des consoles portables les plus lourdes du marché avec 740 grammes, soit 100 grammes de plus que le Steam Deck LCD.

Lenovo Legion Go S (Windows 11) // Source : Frandroid

Malgré tout, en main, le Steam Deck s’avère plus imposant : ce n’est pas pour rien que beaucoup l’appellent encore aujourd’hui « la brique ». Il faut bien avouer que, 3 ans après sa commercialisation, le design de la console portable de Valve commence à faire sentir son âge grandissant. La Lenovo Legion Go S est plus fine, offre une meilleure ergonomie physique, et ce malgré un écran plus grand.

Valve Steam Deck

Les manettes situées aux extrémités de la console ne sont pas en reste au rayon du positif : les joysticks bénéficient chez Lenovo d’un effet hall indispensable pour éviter (dans la mesure du possible) tout drift, et l’on retrouve une disposition des boutons assez classique, directement influencée par Xbox (notamment les boutons ABXY). Dans l’ensemble, c’est du solide, et l’on peut même avancer que la Lenovo Legion Go S offre un feeling plus premium que celui permis par le Steam Deck.

Écrans : le 120 Hz et le 1080p l’emportent

Malgré son design plus agréable permettant une prise en main améliorée, la Lenovo Legion Go S propose une dalle imposante, supérieure en taille à celle du Steam Deck : 8 pouces, contre les 7,4 pouces de ce dernier. Côté résolution, l’écran de la Lenovo Legion Go atteint les 1920 x 1200 pixels pour un taux de rafraîchissement maximal fixé à 120 Hz. Une fois de plus, c’est mieux que les 1280 x 800 pixels et les 60 Hz du modèle LCD du Steam Deck.

Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS // Source : Frandroid

Le modèle OLED s’en sort mieux avec son taux de rafraîchissement supérieur à 90 Hz, mais reste en deçà de la proposition de Lenovo, pour un prix similaire. Ces différences sur le papier s’avèrent cependant peu flagrantes une fois l’appareil en main, ce malgré la taille plus élevée de la dalle. Reste à déterminer ce qui sera le plus important pour l’utilisateur : un grand écran LCD avec la meilleure résolution possible, ou un écran OLED plus petit et moins performant ?

Reste à voir comment les joueurs pourront exploiter ces écrans : avoir une résolution de 1080p, c’est bien beau, mais encore faut-il pouvoir en tirer parti avec des jeux en haute définition.

Logiciels : Windows toujours aussi peu optimisé pour l’expérience

Question un peu compliquée que celle des logiciels : la Lenovo Legion Go S s’apprête proposer deux modèles différents. Un modèle embarquant Windows 11, sorti plus tôt dans l’année, et un modèle alimenté par SteamOS, le système d’exploitation de Valve employé dans le Steam Deck, prévu pour une commercialisation au cours du mois de mai. Ainsi, puisque le modèle SteamOS n’est pas encore accessible sur le marché à l’heure où ces lignes sont écrites, nous allons plutôt comparer le modèle Windows 11 de la Lenovo Legion Go S au logiciel embarqué dans le Steam Deck, à savoir SteamOS.

Et ce n’est plus un secret pour personne : Windows, pour une console portable, c’est aussi libérateur que contraignant. Il y a certes des avantages à l’employer (une meilleure compatibilité des jeux notamment – quoique cet aspect est sur le point d’être mis de côté grâce aux énormes travaux de Valve sur Linux depuis des années), mais ces derniers sont trop limités pour compenser la terrible expérience utilisateur du système d’exploitation de Microsoft. La navigation sur le bureau avec l’écran tactile est ratée, et il est parfois préférable de brancher une souris et un clavier afin de préparer ses jeux au préalable.

Notez que la Lenovo Legion Go S bénéficie par ailleurs d’une surcouche logicielle nommée Legion Space, qui permet de centraliser les bibliothèques des jeux Steam, Epic Games Store, Xbox et autres dans une seule et même interface. Pratique dans l’idée, mais en réalité, il sera malgré tout nécessaire de passer par chacune des plateformes pour installer les jeux en question (et vous aurez à le faire en passant par l’écran tactile, une fois de plus).

De l’autre côté, SteamOS a été largement amélioré depuis son lancement il y a quelques années, jusqu’à devenir une expérience globalement agréable en mode portable. Il est certes toujours possible de passer en mode « bureau » sur le Steam Deck pour les plus bidouilleurs, mais l’utilisateur peut également profiter complètement de son appareil via SteamOS. L’interface a été retravaillée à de nombreuses reprises avec les années, et bénéficie aujourd’hui d’une belle ergonomie, simple à prendre en main. L’expérience utilisateur est globalement beaucoup plus stable que celle proposée par Windows 11 chez Lenovo.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

Performances : déception chez Lenovo

Côté performances pures, on pourrait croire que la présence d’une puce plus récente (l’AMD Ryzen Z2 Go 2025) irait à la faveur de la Lenovo Legion Go S par rapport au Steam Deck (3 ans d’existence). Que nenni : avec ses 4 cœurs et 8 threads pouvant atteindre jusqu’à 4,3 GHz, le tout soutenu par 16 Go de RAM LPDDR5X à 64000 MHz, on obtient en réalité des performances similaires, voire parfois inférieures à celles du Steam Deck. C’est aussi à des lieues du monstre que représente la Ryzen Z1 Extreme, que l’on retrouve notamment dans la ROG Ally X ou la Legion Go (sans le S).

En jeu, les performances moyennes se font ressentir : Cyberpunk 2077 par exemple, tourne à 24 ips avec tous les paramètres en “Faible/bas”, tandis que sur Steam Deck, avec les paramètres configurés spécialement pour la console, on obtient un 43 images par seconde assez stable. Mais évidemment, sur le Steam Deck, nous sommes en 720p, et non pas en 1080p comme sur la Lenovo Legion Go S. Ce sera donc une question d’appréciation personnelle : quel facteur est le plus important pour le joueur, entre une meilleure fluidité ou une meilleure résolution ?

De manière générale, la console de Lenovo ne semble pas prévue pour l’affichage de jeux gourmands notamment en haute définition, ce qui laisse songeur quant à l’intérêt d’avoir proposé un écran de 1080p, la différence entre la HD et la FHD apparaissant d’ailleurs marginale pour une dalle de cette taille. Vient ensuite Windows : comme nous le mentionnons dans notre test dédié à la Legion Go S, “la Z2 Go est typiquement un petit SoC qui a terriblement besoin qu’on le laisse tranquille, comme SteamOS le ferait”. Or Windows accapare beaucoup trop de ressources externes pour offrir des performances stables lors des sessions de jeu les plus gourmandes.

Le Steam Deck pour illustration // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Ainsi, si les performances de la Legion Go S sont en réalité comparables à celles du Steam Deck, elles s’avèrent dans l’ensemble moins stables, jusqu’à parfois empêcher le lancement de certains jeux qui tournent correctement sur la console de Valve.

Autonomie : rien à signaler

Du point de vue de l’autonomie, pas de miracle d’un côté comme de l’autre : il faudra compter entre 1h30 et 2h d’autonomie pour peu que l’on utilise les modes les plus performants d’une console comme de l’autre. Chez Lenovo, ce sera en mode performance, sur un jeu plutôt gourmand en qualité basse (notre test prend l’exemple de The Witcher 3, par exemple), le tout avec la luminosité à 50%.

Sur Steam Deck, c’est à peu près la même chose avec une consommation de l’APU à 15W. D’ailleurs, notez que pour les deux consoles, ce total peut être largement augmenté en fonction du jeu choisi. Sur des titres beaucoup moins exigeants en ressources, il sera possible de pousser jusqu’à 4 ou 5 heures de jeu sans aucune interruption. Ce n’est donc pas dans ce domaine que les deux consoles vont se démarquer l’une de l’autre.

Lenovo Legion Go S (Windows 11) // Source : Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

De manière générale, ces consoles PC portables sont destinées à ne jamais réellement dépasser les 2 heures d’autonomie lors d’une utilisation intensive, et ces deux modèles ne dérogent simplement pas à la règle : ils entrent directement dans la moyenne attendue du secteur.

Conclusion

Le constat général est assez partagé : si la Lenovo Legion Go S propose un design plus abouti et moins imposant à la fois visuellement et ergonomiquement parlant, elle perd en intérêt sur des aspects majeurs de sa construction. Avec son prix conseillé (629 €) plus élevé par rapport à un Steam Deck LCD (que l’on trouve à partir de 419 euros dans sa version avec 256 Go de stockage interne), la Legion Go S accuse des performances trop peu convaincantes pour véritablement justifier la différence de prix. D’autant que Windows 11 reste un système d’exploitation peu recommandable pour une utilisation de ce type.

En revanche, si la présence du système d’exploitation de Microsoft est un requis non négociable dans le cadre de votre utilisation potentielle, alors la Legion Go S s’impose comme l’un des modèles les moins onéreux du marché à embarquer Windows 11. Pour les autres, il sera plus judicieux d’attendre la version SteamOS de la console, probablement plus adaptée au jeu en mode portable, ou plus simplement à se tourner vers le Steam Deck, ce malgré un design un peu moins accueillant.