PlayStation 6 : Sony évoque déjà une date de sortie pour sa prochaine console

À l'occasion du conflit qui l'oppose à Microsoft sur le rachat d'Activision, Sony a indiqué que sa PS6 ne sortirait pas avant 2027.

Alors que les PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition sont sortis il y a tout juste deux ans, on en sait déjà davantage sur la prochaine génération de consoles du constructeur japonais. En effet, à l’occasion du conflit qui l’oppose à Microsoft autour du rachat d’Activision-Blizzard-King, Sony a livré quelques informations sur la PlayStation 6.

En effet, comme l’a remarqué le site américain The Verge, le compte rendu des déclarations de Sony Interactive Entertainment auprès de la CMA, l’autorité britannique en charge de la concurrence, intègre plusieurs éléments donnant des pistes quant au projet de Sony pour sa prochaine génération de console :

Microsoft a proposé de continuer à distribuer les jeux Activision sur PlayStation au moins jusqu’en 2027. Dans la même idée, des commentaires de Microsoft datés du 26 octobre indiquent que la firme prévoit de proposer Call of Duty sur PlayStation « aussi longtemps que ça aura du sens ». Une période jusqu’à 2027 — ou une autre (potentiellement plus courte) que Microsoft estime « avoir du sens » — est très insuffisante. Au moment où Sony aura lancé la prochaine génération de console (qui aura probablement lieu autour de SUPPRIMÉ), il aura perdu accès à Call of Duty et aux autres titres d’Activision.

Si on lit entre les lignes, on comprend que Sony compte bel et bien proposer une nouvelle génération de consoles, sous la gamme PlayStation 6. Néanmoins, le constructeur japonais craint que cette génération arrive après la fin des jeux Call of Duty sur les consoles Sony. Or, la proposition de Microsoft évoquant l’année 2027 comme prolongation de la distribution de Call of Duty sur PlayStation, on peut en déduire que la PS6 ne sortira pas avant 2027.

Une durée de vie de sept ans à prévoir pour la PS5

Rappelons que la PlayStation 5 a été lancée en novembre 2020, soit sept ans après la PlayStation 4, elle-même inaugurée sept ans après la PlayStation 3. Dès lors, une sortie de la PlayStation 6 à l’automne 2027 serait plutôt logique pour le constructeur.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tension larvée entre Microsoft et Sony, alors que le premier compte racheter Activision-Blizzard-King et que le second craint que ce rachat n’empêche les futurs jeux Call of Duty, édités par Activision, d’arriver sur PlayStation. Microsoft a tenté de rassurer Sony en indiquant qu’il comptait bel et bien continuer à éditer ces titres sur la plateforme de Sony. Une première suggestion proposait un accord sur quatre ans avant que Microsoft ne change son fusil d’épaule pour proposer un accord sur les dix prochaines années.

Pour l’heure, le rachat d’Activision par Microsoft est loin d’être acté. Examiné par les autorités de la concurrence dans plus d’une dizaine de pays, l’accord n’a pour l’heure été validé que dans deux marchés : le Brésil et l’Arabie Saoudite.

