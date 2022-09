La PlayStation 6 sera conçue avec une nouvelle vision

La prochaine console de PlayStation sera développée sous une nouvelle direction. Le chef du hardware PlayStation va prendre sa retraite.

C’est un moment historique pour les ingénieurs de PlayStation. Masayasu Ito, qui a été à la tête de l’équipe en charge de la création de la PS4 et de la PS5, va prendre sa retraite dès le 1er octobre. C’est Lin Tao, un autre cadre du groupe, qui prendra sa place après ce changement.

36 ans de développement chez Sony

Masayasu Ito est rentré chez Sony en 1986, nous rappelle le média The Verge. Il n’a toutefois intégré la division PlayStation qu’en 2008 pour prendre la main sur la conception du hardware chez PlayStation.

Autrement dit, c’est l’un des responsables de la remontada opérée par PlayStation depuis le mauvais lancement de PS3 en 2007. Sous sa direction, Sony va développer la PS4 qui ne sera pas trop vendue à perte à son lancement, et atteindra 117,2 millions d’unités vendues sur sa vie. Un vrai succès qui va permettre à PlayStation de tirer Sony vers le haut et en faire l’un des moteurs du groupe.

Depuis, Sony a également lancé avec plus ou moins de succès la PS4 Pro, le PS VR et la PlayStation 5 notamment. Le dernier produit qu’il aura directement supervisé sera probablement le PS VR 2 attendu pour les prochains mois.

Une nouvelle ère pour PlayStation

Autrement dit, c’est une nouvelle génération d’ingénieurs qui va désormais avoir le contrôle chez Sony sur le développement de la PlayStation 6. Évidemment, cela ne signifie pas que la prochaine console du constructeur marquera une rupture, mais la nouvelle direction aura un regard plus jeune et une vision plus fraîche sur la création d’une console de jeu.

Après le succès de la PS4 et les excellents débuts de la PS5, les ingénieurs auront peut-être tout intérêt à assurer une continuité.

Récemment, Sony a annoncé une augmentation de prix pour sa console PS5. C’est un autre héritage que la nouvelle direction du hardware chez PlayStation va devoir gérer.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.