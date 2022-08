PlayStation VR 2 : c’est confirmé, le casque dédié à la PS5 arrive début 2023

Le Sony PlayStation VR 2 sera lancé au début de l'année 2023. Cela a été officiellement confirmé sur les réseaux sociaux. L'un des derniers secrets du casque de réalité virtuelle dédié à la PS5 reste son prix de vente.

Le casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2 de Sony se fait attendre. On l’attendait en 2022, ce sera finalement pour l’année prochaine. En effet, la marque japonaise s’est fendue d’un tweet précisant enfin une période de sortie pour son nouveau produit. Rendez-vous est donc donné « début 2023 ». D’ici là, il sera peut-être plus facile de trouver une PlayStation 5 disponible à l’achat. Il faut en effet rappeler qu’il s’agit de la seule console de jeux compatible avec ce casque.

La publication de Sony précise bien que le PS VR 2 sera disponible à ce moment-là. On parle donc bien d’une commercialisation du produit et pas juste d’une présentation. Il n’est d’ailleurs pas impossible que le constructeur donne quelques détails supplémentaires sur son casque VR quelques semaines ou mois auparavant au détour d’une conférence. Toutefois, plusieurs informations officielles ont déjà été dévoilées au compte-goutte jusqu’à présent.

Sony PS VR 2 : plusieurs informations déjà communiquées

Le design du Sony PlayStation VR 2 a été dévoilé en février et montrait déjà l’accent qu’il voulait mettre sur le confort d’utilisation. Plus tard, la firme a expliqué un peu mieux à quoi ressemblerait l’expérience de jeu avec le PS VR 2. Au programme, une option de vue transparente (pour voir à travers le casque), un mode cinématique, une personnalisation de l’espace de jeu ou encore la possibilité de se filmer « en connectant une caméra HD PS5 à la console ».

Ne reste plus qu’à patienter sagement pour pouvoir profiter de la vingtaine de jeux censés être disponibles dès le lancement du Sony PS VR 2. Soulignons que le prix de l’appareil n’a pas encore été communiqué. Quand on voit la flambée du prix du Meta Quest 2, on peut être un peu inquiet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.