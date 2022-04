PlayStation VR2 : le casque de Sony ne serait finalement pas prévu pour 2022

Le second casque VR de Sony, le PlayStation VR2, dont le design avait été révélé en février dernier et qui n'avait pas encore de date fixe de sortie devrait finalement arriver l'an prochain selon un expert de l'industrie de l'écran.

Ce ne sera peut-être pas pour cette année… Après avoir révélé ses plans pour le successeur de son premier casque VR en janvier dernier, suivi de son design un mois plus tard, Sony n’avait pas annoncé de date de lancement précise pour la seconde itération de son casque, le PlayStation VR2. Nous aurions donc pu espérer avoir droit à une sortie avant la fin de cette année.

Un lancement prévu pour 2023

Toutefois, selon Ross Young, spécialiste de l’industrie des écrans, l’arrivée du PlayStation VR2 devrait plutôt se faire d’ici 2023. Sony manquerait donc la période des fêtes alors que selon l’analyste, une augmentation considérable des ventes de casques VR serait à prévoir cette année, les commandes d’écrans VR ayant doublé en 2022. Il s’agissait peut-être là de leur plan de lancement initial ou bien d’un retard dans la production, mais rien n’est sûr.

Quelles nouveautés ?

Ce qui est sûr c’est que ce PlayStation VR2 conçu pour fonctionner avec la PS5 disposera de deux écrans OLED de très haute résolution (on parle de plus de 800 ppp) avec une définition de 2000 x 2040 pixels par œil. Les joueurs pourront profiter d’images en 4K HDR allant jusqu’à 120 fps et avec un champ de vision plus large qui passera à 110 degrés (contre 100 degrés à l’origine).

Le casque pourra également effectuer un suivi des yeux pour une expérience encore plus immersive, l’image pouvant par exemple être optimisée en fonction de la direction du regard afin de proposer des rendus plus précis. Le PS VR2 communiquera avec la console via un simple câble USB-C et profitera de l’audio 3D, du Bluetooth 5.1 ainsi que de nouvelles vibrations haptiques que l’on espèrera aussi précises que celles de la manette DualSense.

Sony n’est pas la seule marque à prévoir un nouveau casque. Apple est également sur les rangs pour proposer son tout premier casque de réalité virtuelle en 2023 avec une approche sans doute plus centrée sur l’utilisateur.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.