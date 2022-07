Mode cinématique, vue transparente… Sony détaille l’expérience utilisateur du PlayStation VR 2

Le second casque de réalité virtuelle de Sony se fait attendre et le constructeur donne les informations au compte-goutte. Il livre désormais quelques informations précieuses quant à l'expérience utilisateur qu'il compte offrir avec son PlayStation VR 2.

Le PlayStation VR 2 est attendu pour la fin de l’année 2022 et l’on en apprend petit à petit davantage sur le futur casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5, notamment le design du casque qui a été révélé. Sony donne désormais un aperçu de quelques fonctions liées à l’expérience utilisateur de la seconde version de son casque VR.

La vue transparente, pour voir à travers le casque

Pour se repérer dans l’espace, le PS VR 2 possède des caméras. Sony annonce que l’on pourra les utiliser dans le cadre d’une vue transparente, « qui vous aidera à trouver vos manettes PS VR2 Sense dans la pièce sans avoir à retirer le casque ».

On pourra y accéder avec la touche de fonction du casque ou passer par le centre de contrôler pour basculer entre la vue transparente et le contenu affiché dans le casque. Cependant, on ne pourra pas enregistrer ce que voient les caméras du PS VR 2, « la vue transparente étant une simple fonctionnalité de visualisation ».

Se filmer en train de jouer en réalité virtuelle

Sony présente aussi une nouvelle fonctionnalité de diffusion à partir du PlayStation VR 2, qui va permettre « de vous filmer pendant que vous jouez, en connectant une caméra HD PS5 à la console ».

Cela pourrait être très pratique pour les streameurs et autres vidéastes, puisqu’ils pourront apparaître en même temps que le gameplay.

La délimitation de l’espace de jeu

Pour éviter de taper avec vos bras dans votre téléviseur, dans le vase de votre grand-mère ou bien de vous cogner l’orteil dans le coin d’un meuble, Sony va ajouter la possibilité « de personnaliser l’espace de jeu de PS VR2 à l’aide des manettes PS VR2 Sense et des caméras intégrées ». On pourra délimiter notre espace de jeu en regardant la pièce au travers du casque et en utilisant les manettes.

En jeu, si l’on franchit la zone délimitée, un avertissement sera affiché. Sony indique que les paramètres pourront être modifiés à tout moment tant que le casque est connecté et qu’une fois l’espace configuré, il sera enregistré. Ces paramètres « seront toutefois perdus si vous changez d’espace de jeu ».

Un mode cinématique dans le PlayStation VR 2

Enfin, Sony a écrit à propos d’un mode cinématique, différent du mode VR. Pour rappel, le mode VR nous plonge dans un environnement à 360° qui est affiché au format vidéo de 4000 par 2040 pixels en HDR avec une fréquence de rafraîchissement comprise entre 90 et 120 Hz.

Le mode cinématique est quant à lui utilisé pour afficher l’interface utilisateur, le système de la PlayStation 5 « ainsi que tous les contenus multimédias et jeux non VR, sur un écran de cinéma virtuel ». Dans ce mode, les contenus seront affichés en 1920 par 1080 pixels en HDR avec une fréquence de rafraîchissement de 24/60 Hz, mais qui pourra monter à 120 Hz.

Sony annonce que les développeurs de jeux qui veulent créer pour le casque de réalité virtuelle auront accès à ces nouveautés en termes d’expérience utilisateur via une mise à jour du système du casque, alors que le développement de ces jeux se poursuit. Selon son communiqué, d’autres nouveautés pas encore présentées devraient arriver. On devrait bientôt connaître « la date de lancement et les jeux supplémentaires qui sortiront sur la plateforme ». Pour le moment, on sait qu’il y aurait au moins 20 jeux « majeurs » qui sortiront au lancement du PS VR 2.

