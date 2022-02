PS VR 2 : voici le design du casque de VR de la PS5, qui mise tout sur le confort

Sony vient de dévoiler le design de son PlayStation VR 2 avec un accent clairement mis sur le confort d'utilisation.

En début d’année, Sony a confirmé travailler activement sur le développement de son prochain casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5, en en officialisant le nom : le PlayStation VR 2. Ce mardi, le constructeur japonais a enfin livré davantage d’informations à son propos ainsi que les premiers rendus visuels du futur casque de VR.

C’est sur son blog que PlayStation a ainsi dévoilé les premiers visuels de son futur casque de réalité virtuelle. Pour un casque de VR, le confort n’est pas à négliger. Et de ce côté-là, Sony a mis les petits plats dans les grands. On savait déjà que le casque opterait pour un ajustement de l’écart des lentilles. Le PS VR 2 profitera aussi d’un bandeau ajustable pour s’adapter à toutes les tailles de tête, ainsi que d’un poids plus léger que la première génération, comme l’indique Sony : « Nous avons également créé un design plus compact avec une légère réduction de poids ».

Plein pot sur le confort

Le maître mot de Sony pour ce PS VR 2, plus encore que les performances ou la qualité d’affichage, semble ainsi être le confort d’utilisation : « Notre objectif est de créer un casque qui ne deviendra pas seulement un élément attractif de votre salon, mais nous voulons aussi vous immerger dans vos jeux, au point que vous en oubliiez que vous portez un casque et des contrôleurs ».

Le PlayStation VR 2 // Source : Sony Le PlayStation VR 2 // Source : Sony

Pour rappel, le PS VR 2 sera doté de deux écrans Oled d’une définition de 2000 x 2040 pixels avec un taux de rafraîchissement variant de 90 à 120 Hz. Par ailleurs, l’écart des lentilles est ajustable pour permettre d’adapter au mieux le confort de visibilité à la morphologie de l’utilisateur. Ces deux écrans recouvrent un champ de vision d’environ 110 degrés d’après Sony.

Qui dit casque de réalité virtuelle dit également capteurs et caméras. De ce côté-là, le PS VR 2 utilisera un système de détection de mouvement Sixaxis, soit un gyroscope et un accéléromètre, tous les deux sur trois axes, ainsi qu’un capteur de proximité infrarouge. Le PS VR 2 sera également doté de quatre caméras pour le suivi du casque et de la manette ainsi que d’une caméra infrarouge à l’intérieur pour le suivi des yeux. L’audio sera également pris en charge grâce à l’intégration d’une prise casque ainsi que d’un microphone intégré directement au PS VR 2.

Le PlayStation VR 2 devrait être lancé d’ici la fin de l’année 2022. Pour l’heure, on en ignore encore son prix. Pour rappel, le premier PS VR avait été lancé à 400 euros, il y a déjà plus de cinq ans.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.