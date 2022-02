PlayStation VR 2 : le suivi oculaire se précise, que pourrait-il apporter ?

Spécialisé dans le suivi du regard, le suédois Tobii a indiqué être en pourparlers avec Sony pour inclure sa technologie dans le prochain casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2.

Utilisé entre autres par le HTC Vive Pro et le HP Reverb G2, le suivi du regard est loin d’être une nouveauté dans le monde de la VR. Cette technologie pourrait d’ailleurs se frayer un chemin jusque sur la seconde génération de PlayStation VR.

On apprend cette semaine via Engadget, que le suédois Tobii est en négociations avec Sony pour inclure sa propre technologie de suivi oculaire au PSVR2. Sans trop en dire, la société scandinave évoque des discussions « en cours » avec le géant nippon.

Tobii, un vrai spécialiste du eye tracking

Tobii n’est pas le dernier venu dans le domaine. Depuis 20 ans, l’entreprise s’est spécialisée sur la recherche et les études comportementales autour de la vision, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la réalité étendue ou encore évidemment du jeu vidéo. On doit notamment à Tobii une barre de tracking Eye Tracker 5 à installer sur son écran gaming ou son PC portable qui permet de suivre votre regard et votre tête durant une partie pour ajuster le champ de vision afin de rendre le jeu encore plus immersif (plus de 150 jeux compatibles).

Le suivi oculaire pourrait être un point central du prochain casque VR de la PlayStation 5. En parvenant à suivre précisément les mouvements du regard et de la tête du joueur, le casque permettrait alors à la console d’économiser intelligemment ses ressources afin d’optimiser l’expérience. L’idée serait par exemple d’améliorer au maximum la qualité d’image de ce que le joueur voit, tout en réduisant le niveau de détail graphique de ce qui se trouve en dehors de son champ de vision.

Un véritable atout technologique qui pourrait aussi avoir un impact positif sur l’efficacité du VRR (Variable refresh rate) qui a été récemment ajouté dans la PS5. L’immersion s’en trouverait renforcée et la fluidité pourrait également être bien meilleure grâce à ce suivi du regard et aux technologies connexes.

Reste que Tobii ne précise pas encore pas les modalités financières qui pourraient se mettre en place si un accord venait à être trouvé avec Sony. Comme le souligne Engadget, la firme est cependant tenue de divulguer le détail des négociations pour respecter les lois du marché européen. Nous pourrions donc en apprendre plus prochainement.

Le PSVR2 encore loin d’être prêt

Notons que l’ajout d’une technologie d’eye tracking sur le PlayStation VR 2 est prévue depuis un moment. Sony avait en effet confirmé que son prochain casque de réalité virtuelle miserait sur le suivi du regard. Il n’avait cependant pas précisé vers quel sous-traitant il se tournerait pour mettre cela en place. Tobii est donc, visiblement, au rang des candidats.

Ce que l’on retient surtout, c’est que Sony en est encore à choisir certains fournisseurs. Cela laisse entendre que le PSVR2 est loin d’être prêt. Rien de surprenant au fond, la firme avait prévenu qu’il y avait encore « beaucoup de travail » à réaliser sur le casque avant de pouvoir envisager un lancement. Elle avait par ailleurs précisé que sa sortie n’était pas forcément prévue pour 2022.

En l’état, Sony semble aussi vouloir donner le temps aux développeurs d’optimiser leurs jeux pour le PSVR2. Horizon Call of the Mountain, tiré de l’univers de la saga dont le nouvel opus Horizon Forbidden West arrive le 18 février, est le premier véritable jeu annoncé. On imagine par ailleurs que les pénuries de composants ont également un impact sur la durée de développement du casque et que c’est une raison du flou entourant la disponibilité possible.

