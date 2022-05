PlayStation VR 2 : Sony prévoirait 20 jeux disponibles au lancement

Sony prévoirait 20 jeux « majeurs » disponibles au lancement du PlayStation VR 2, son casque de réalité virtuelle officialisé mais pas encore présenté en détail.

Si l’on ne connaît pas encore la date de sortie du PlayStation VR 2, on en apprend petit à petit sur le futur casque de réalité virtuelle de Sony, comme son design dévoilé en février ou les quelques caractéristiques de la VR sur PlayStation 5 présentées au CES.

20 jeux pour le PS VR 2 à son lancement

Au cours d’une réunion d’information avec ses investisseurs, Sony « a révélé qu’il y aura au moins 20 jeux « majeurs » PS VR 2 disponibles dès le lancement » rapporte Endgadget. Le média anglophone parle de jeux AAA, mais aussi de titres plus confidentiels, avec un budget moins grand. Sony a projeté un diaporama qui n’apporte que quelques détails. Parmi les jeux pour son casque de réalité virtuelle, il y aura Horizon : Call of the Moutain : un spin-off de la série des Horizon, qui n’a pas encore été confirmé.

Endgadget annonce ne pas savoir si les jeux qui seront disponibles sur le prochain PlayStation VR seront des versions remastérisées ou des originaux, mais le site espère voir arriver des portages d’autres plates-formes de réalité virtuelle comme Half-Life : Alyx, sur SteamVR.

Among Us sur PS VR, c’est possible

Parmi les jeux qui ont été abordés lors de cette réunion, il y a Among Us VR par le studio Schnell Games. Il y aurait également Firmament, développé par Cyan Worlds, qu’on connaît pour Myst ; plusieurs jeux du studio Fracked nDreams ainsi qu’un titre de Coastink, qui avait travaillé sur Jurassic World Aftermath.

Aucune date de sortie n’a été annoncée par Sony. On ne connaît pas non plus le prix du futur casque. Le PlayStation VR 2 devrait être lancé d’ici la fin de l’année : mais il est possible que le casque de réalité virtuelle ne sorte pas avant 2023.

