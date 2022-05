PlayStation VR 2 : en attendant de nouvelles informations, des fans nous mettent l’eau à la bouche

Nous ne savons pas encore grand chose du PlayStation VR2, mais un premier trailer vient de sortir. Il n'a pas été publié par Sony, mais ce n'est pas une fuite non plus : il s'agit d'une bande-annonce faite pas des fans !

Le prochain casque de réalité virtuelle de Sony pour la PlayStation 5 a été brièvement présenté jusqu’à maintenant, avec quelques caractéristiques, mais seulement trois photos. Des fans ont réalisé une vue d’artistes de ce que donnera le PlayStation VR2 à partir de ces quelques photos pour en faire une vraie-fausse bande-annonce !

Un faux trailer du PlayStation VR2

Ce sont les membres du site spécialisé dans le PS VR VR4Player.fr qui ont publié une vidéo sur YouTube : une fausse bande-annonce présentant le PS VR2. Le site a l’habitude de réaliser des « concepts design » des produits PlayStation et a créé des vues d’artiste réalisées à partir des quelques photos que Sony a bien voulu partager. Ce n’est donc pas ici un « concept design », mais bel et bien le PS VR2 qui est présenté dans la vidéo.

Ce qu’on sait du PS VR2

Sony n’a pas encore dévoilé beaucoup d’informations à propos du PlayStation VR2. On sait pour le moment qu’il sera équipé de deux écrans OLED d’une définition de 2000 par 2040 pixels, qui pourront aller jusqu’à 120 Hz. Le champ de vision sera d’environ 110 degrés. VR4Player.fr rappelle que le casque disposera d’un « système de détection de mouvement à six axes […] et un détecteur de proximité IR ».

On peut voir également que la face avant possédera quatre caméras pour le suivi du casque et de la manette ainsi que deux caméras IR pour le suivi des yeux dans le casque. Enfin, le PlayStation VR2 pourra être connecté à la PlayStation 5 via un seul câble USB-C et qu’il sera équipé d’un microphone et d’une sortie casque.

On ne connaît pas encore la date de lancement ni même le prix de la prochaine version du casque de réalité virtuelle de Sony. Mais il devrait être lancé d’ici la fin de l’année 2022, bien que, selon certains, le casque ne serait pas attendu avant 2023.

