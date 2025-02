PlayStation 6 : pour cet ancien dirigeant de Sony, la console ne pourra pas se passer d’un lecteur Blu-ray

Sony pourrait-elle passer au tout digital ? Le géant japonais dispose d’un marché si vaste qu’il pourrait hésiter à franchir ce cap avec sa prochaine génération de console, au risque de perdre des fans dans le processus.

La PlayStation 5 Pro prend doucement place dans nos salons, et il est déjà temps de se pencher sur la PS6. En effet, la génération actuelle de consoles de Sony est désormais bien mature, et la relève ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Les conversations commencent d’ailleurs à se tourner vers elle, et un acteur bien placé vient même de livrer son opinion éclairée à son sujet.

Cet interlocuteur n’est autre que Shawn Layden, ancien patron de Sony Interactive Entertainment aux États-Unis. C’est lors d’une interview pour le podcast KIWI TALKZ qu’il s’est exprimé sur la PS6, et notamment sur un aspect important de la console : son potentiel lecteur de disque. Selon lui, la prochaine console de la marque japonaise pourrait toujours être proposée en deux versions : une totalement numérique, et une capable de lire des Blu-ray.

La donne ne changerait donc pas beaucoup par rapport à ce à quoi Sony nous a habitués avec la PS5. Reste à voir, dans ce cas, si l’entreprise proposera bel et bien deux modèles bien distincts, ou s’il faudra s’acquitter d’une centaine d’euros supplémentaires pour avoir un lecteur détachable. C’est la formule choisie avec la PS5 Pro, et il ne serait pas surprenant qu’elle soit reprise par la suite.

Une part de marché encore trop importante

Si l’avis de Shawn Layden est à considérer avec beaucoup de sérieux de par son expérience, il reste à prendre avec des pincettes, comme n’importe quelle rumeur. Le personnage avance toutefois des arguments intéressants en faveur du lecteur optique, notamment quand il faut prendre en compte une partie des joueurs.

« Si nous passons au tout dématérialisé, quelle part du marché n’est pas en mesure de faire ce saut ? », s’interroge-t-il. « Les utilisateurs de l’Italie rurale pourront-ils disposer d’une connexion décente pour profiter des jeux ? ». Un exemple qui sonne comme une balle perdue pour nos voisins italiens, mais qui a le mérite de pointer un problème souvent évoqué par les journalistes et les joueurs.

Qui souhaite acheter une console qui nécessitera plusieurs dizaines d’heures de téléchargement pour pouvoir lancer un titre AAA pesant plus de 100 Go ? Pas grand monde, et dans ce cas, autant garder sa PS5 (ou sa Xbox 360 tant qu’on y est 🥁).

La dernière PlayStation à avoir un lecteur optique ?

Layden rappelle que Sony a remporté son duel face à Microsoft pour cette génération de console. Son marché est plus vaste, et touche donc potentiellement plus d’utilisateurs qui ne pourront décemment pas se permettre d’acheter une PS6 sans lecteur de disque. La marque Xbox, qui connaît sa meilleure implantation dans les pays anglophones, aurait sûrement moins à perdre en centrant sa stratégie autour du tout digital, voire en s’axant toujours davantage sur le cloud gaming.

La question doit toutefois se poser en haut lieu chez Sony. « Je suis sûr qu’ils font des études à ce sujet », déclare Layden. Avant d’ajouter : « Il y aura un point de basculement, où il y aura un certain pourcetange où vous pourrez dire « Ok, c’est bon, nous pouvons tourner le dos à cette partie du marché » ».

La PS6 pourrait donc toujours profiter du support physique, si la demande reste suffisamment forte (ce qui semble toujours le cas) et tant que des Blu-ray sont encore produits. Elle pourrait cependant être la dernière génération de console à le proposer, suivant l’évolution des infrastructures internet dans le monde et de nos habitudes d’ici à 2030 et au-delà.