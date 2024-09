PS5 Pro : les joueurs prouvent à Sony qu’ils veulent une console avec lecteur disque

Dépourvue de lecteur disque, la PS5 Pro provoque aux États-Unis un fort engouement pour le lecteur externe de la PS5. Compatible avec la nouvelle console de Sony, ce dernier est d’ores et déjà en rupture de stock chez plusieurs revendeurs de tout premier ordre outre-Atlantique.

Par défaut, la PS5 Pro est livrée sans lecteur disque // Source : Sony

Dévoilée ce 10 septembre, à un prix qu’on n’avait pas connu chez Sony depuis l’introduction de feue la PlayStation 3, la PlayStation 5 Pro arrivera sur le marché le 7 novembre prochain, à compter de 799 euros. Pour ce prix, la console inclut un SSD de 2 To, mais pas de socle pour être positionnée à la verticale (comptez 30 euros en plus), et pas de lecteur disque non plus.

Entièrement tournée vers l’achat de jeux en versions numériques, à la manière des PS5 Digital Edition et Xbox Series S, la nouvelle machine de Sony est toutefois compatible avec le lecteur externe de la PlayStation 5, vendu depuis 2020… et si les joueurs français ne semblent pas s’être jetés sur cet accessoire, les consommateurs américains, eux, l’ont clairement dans le viseur.

Des ruptures de stocks aux États-Unis

On apprend en effet de Kotaku, que ce lecteur externe s’arrache outre-Atlantique depuis l’annonce de la PS5 Pro… au point que des ruptures de stocks sont déjà observées chez plusieurs revendeurs, dont Amazon, Target et Best Buy (équivalent américain de la Fnac), tous les trois dévalisés de leurs lecteurs PS5 au cours des 24 heures seulement ayant suivi l’annonce.

PS5 Disc Drive now currently sold out on Amazon and Best Buy shipping https://t.co/PNoTKQGV23 — Wario64 (@Wario64) September 11, 2024

Toujours aux États-Unis, l’enseigne de grande distribution Walmart fait également état d’une forte demande sur ce produit. On apprend en outre que le lecteur externe de la PS5 est le cinquième article le plus commandé sur Amazon dans la catégorie jeux vidéo, devant Astro Bot. Signe des temps, certains utilisateurs ont déjà profité de l’occasion pour revendre leur lecteur externe sur eBay… à des prix supérieurs à ceux normalement pratiqués.

Une situation que l’on ne connaît pas en France — du moins pour l’instant. Dans l’immédiat, le lecteur externe de la PlayStation 5 est en stock chez les principaux revendeurs, au même titre que sur la boutique officielle de Sony. Cette razzia aux États-Unis pourrait toutefois envoyer un message au géant nippon… reste à savoir s’il sera entendu.