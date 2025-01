Sony annonce l’arrêt définitif de la production de Blu-ray

La fin d’une époque : Sony met un terme à près de 20 ans de production de disques Blu-ray et autres supports optiques, marquant un tournant majeur dans l’industrie du stockage physique.

Des disques Blu-Ray // Source : Pixabay

Sony a officiellement annoncé le 23 janvier 2025 l’arrêt définitif de la production de tous ses supports optiques, incluant les disques Blu-ray, les MiniDiscs et les cassettes MiniDV, à partir de février 2025. Cette décision historique intervient après que l’entreprise ait déjà cessé la production grand public de ces supports mi-2024, ne conservant que les lignes de production destinées aux clients professionnels.

La société japonaise, qui fut l’un des principaux architectes de la technologie Blu-ray, a précisé qu’aucun format successeur n’était prévu. Cette décision s’explique principalement par la montée en puissance des services de streaming et du stockage cloud, qui ont progressivement érodé la demande pour les supports physiques.

Un impact limité mais symbolique

Il est important de noter que cet arrêt ne concerne que les disques enregistrables et n’affecte pas directement la production des Blu-ray préenregistrés contenant films et séries. Les consommateurs pourront donc continuer à acheter des films en Blu-ray, bien que l’offre risque de se réduire progressivement.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large de déclin du support physique. En effet, LG Electronics avait déjà cessé la fabrication de lecteurs Blu-ray en décembre 2024, suivant ainsi l’exemple de Samsung et Oppo qui s’étaient retirés du marché quelques années plus tôt. Seuls Panasonic et Sony continuent actuellement à proposer des lecteurs UHD, sans toutefois avoir renouvelé leurs gammes depuis plusieurs années.

Sony UBPX800M2 // Source : Sony

Quelles alternatives au stockage physique ?

Face à cette évolution, différentes solutions de stockage s’offrent aux utilisateurs. Le stockage cloud présente l’avantage de l’accessibilité, mais implique des coûts mensuels et des questions de sécurité. Les disques durs externes constituent une alternative, mais leur durée de vie « limitée » nécessite des transferts réguliers pour préserver les données.

Pioneer, concurrent de Sony, a développé une niche dans le stockage longue durée avec des disques Blu-ray conçus pour durer cent ans. Des chercheurs travaillent également sur des solutions de stockage sur verre avec une durée de vie estimée à 5000 ans.

L’héritage du Blu-ray

Lancé en 2000 sous forme de prototype, le Blu-ray s’est imposé face au HD-DVD de Toshiba en 2006, notamment grâce aux partenariats de Sony avec les studios de cinéma et l’intégration de cette technologie dans la PlayStation 3. Cette victoire dans la guerre des formats a permis au Blu-ray de régner sur le marché du stockage optique haute définition pendant près de deux décennies.

La disparition progressive du Blu-ray soulève des questions sur la préservation à long terme des contenus numériques. Contrairement aux services de streaming où les contenus peuvent disparaître sans préavis, les supports physiques offraient une forme de pérennité et de contrôle sur sa bibliothèque multimédia.