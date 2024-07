La mort annoncée des DVD et Blu-Ray : Sony jette l’éponge

Sony range ses machines à presser les disques. L'arrêt de la production de DVD et Blu-Ray par le leader du marché marque un tournant majeur dans l'industrie du divertissement.

Souvenez-vous de l’époque où votre collection de DVD trônait fièrement dans votre salon ? Cette ère touche à sa fin, avec l’annonce de Sony de cesser la production de DVD et Blu-Ray. Un tournant qui marque la victoire définitive du streaming sur les supports physiques.

Il y a un peu plus d’un an, Sony Pictures confirmait qu’il cesserait progressivement de vendre des DVD et des Blu-Ray (Ultra HD). Aujourd’hui, le géant japonais franchit une nouvelle étape en annonçant l’arrêt de leur production. Une décision qui ne surprend pas les observateurs, mais qui marque néanmoins la fin d’une époque.

La lente agonie d’une technologie révolutionnaire

Selon AV Watch, Sony a décidé de mettre fin progressivement au développement et à la production de disques Blu-Ray dans ses installations de Tagajō, dans la préfecture de Miyagi, au Japon. Bien qu’aucun calendrier officiel n’ait été communiqué, les initiés supposent que la production cessera cette année.

Cette décision concerne divers supports de stockage, notamment les BD-RE (25 Go), BD-RE DL (50 Go), BD-RE XL (100 Go) et BD-R XL (128 Go), destinés aussi bien au grand public qu’aux professionnels. Les disques Optical Disc Archive, utilisés pour le stockage de données massives, sont également concernés.

Mais pourquoi Sony, leader du marché depuis 1986 et pionnier du Blu-Ray grand public en 2003, jette-t-il l’éponge ? La raison est simple : le marché n’est plus rentable. La faible croissance et les pertes persistantes dans le secteur des supports de stockage ont eu raison de cette technologie autrefois révolutionnaire.

Le streaming, grand vainqueur de la guerre des formats

Il faut dire que l’avènement du streaming a considérablement changé la donne. Avec des plateformes comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video qui proposent des catalogues immenses accessibles en quelques clics, les consommateurs ont progressivement délaissé les supports physiques.

Ce changement de paradigme pose néanmoins des questions. Que deviendront nos collections de films et séries ? Comment préserver notre patrimoine cinématographique à l’ère du tout-numérique ? Et quid de la qualité d’image et de son, souvent supérieure sur les supports physiques ?

Si le streaming offre une flexibilité inégalée, il a aussi ses inconvénients. Dépendance à une connexion internet stable, catalogues qui évoluent au gré des contrats de diffusion, impossibilité de prêter ou revendre ses films… Autant d’aspects qui faisaient le charme des bons vieux DVD.

L’arrêt de la production de DVD et Blu-Ray par Sony ne signifie pas leur disparition immédiate. Les stocks existants continueront d’être écoulés, et d’autres fabricants pourraient prendre le relais, du moins à court terme. Mais cette décision marque indéniablement le début de la fin pour ces supports.