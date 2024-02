On en sait plus sur l’avenir des consoles Xbox

Microsoft ne devrait pas abandonner ses consoles de jeux Xbox de si tôt, malgré les rumeurs autour d'un changement de stratégie sur les jeux exclusifs.

Depuis une semaine, l’écosystème Xbox est une nouvelle fois au centre de rumeurs portant sur l’avenir de la marque et des consoles de Microsoft. On pensait que les rachats successifs de studios jusqu’à Bethesda et Activision Blizzard avaient définitivement fait taire l’idée d’un retrait de Microsoft du jeu vidéo, mais c’était sans compter la possibilité pour la firme de rester dans le secteur sans être constructeur de consoles.

Une succession de rumeurs a mis le feu aux poudres : des jeux comme Hi-Fi Rush, Gears, Indiana Jones ou encore Starfield pourraient sortir sur les consoles PlayStation ou Nintendo Switch après une période d’exclusivité sur consoles Xbox. Pas de fumée sans feu, les équipes Xbox auraient prévu à l’origine une communication sur le sujet pour la fin du mois, avant d’avancer le calendrier à la publication des rumeurs. Phil Spencer a pris la parole sur Twitter pour promettre une déclaration officielle de clarification prévue cette semaine.

En parallèle, le patron de Microsoft Gaming a aussi voulu rassurer les troupes en interne. Une communication qui fait l’objet d’une nouvelle fuite.

Microsoft va continuer à faire des consoles

L’information nous vient de la très bien renseignée journaliste Shannon Liao, qui a notamment suivi de près le dossier Activision Blizzard pour le Washington Post, avant de faire partie des licenciements de la dernière crise de la presse spécialisée aux États-Unis. Sur son substack, elle indique que Phil Spencer a organisé une grande réunion interne le mardi 6 février où il a notamment annoncé que Microsoft « n’a pas prévu d’arrêter la fabrication des consoles et que les Xbox feront partie d’une stratégie impliquant plusieurs types d’appareils ».

Une nouvelle stratégie pour les futures Xbox ?

Il faudra attendre la clarification prévue cette semaine sur la stratégie de Microsoft pour y voir plus clair. Le démenti de Phil Spencer à ses équipes peut déjà rassurer les fans à court terme. Quid de l’avenir du catalogue. D’après un document de Microsoft, la firme préparait une nouvelle Xbox Series X pour la fin de l’année. Est-ce que ce plan a été abandonné ? En face, Sony devrait dévoiler une PlayStation 5 Pro et Nintendo sa Switch 2.

Au-delà de cette génération, Microsoft est à la croisée des chemins. On peut très bien imaginer que la firme pourrait continuer de proposer une console de jeu pour ses meilleurs fans, sans investir sur une gamme aussi complète. Dans ce cas de figure, la Xbox Series X aurait bien le droit à un successeur, mais pas la Xbox Series S.

La firme pourrait aussi décider d’ouvrir sa plateforme à d’autres fabricants ou se développer sur d’autres secteurs comme celui de la console portable. Autrement dit, ne pas abandonner les consoles de jeu ne signifie pas pour autant continuer avec la même stratégie qu’au lancement des Xbox Series.