Fin des exclusivités Xbox : Microsoft prend la parole et confirme à mi-mot le changement de cap

Après plusieurs jours de rumeurs et de fuites : le patron de Microsoft Gaming, Phil Spencer, sort de son silence et promet des réponses dans les prochains jours.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Depuis plusieurs jours, la panique s’est emparée de l’écosystème Xbox. Une série de rumeurs et de fuites ont dévoilé que Microsoft réfléchissait à lancer ses gros jeux sur les consoles concurrentes PlayStation et Nintendo Switch. Voici la liste des jeux qui seraient concernés selon les articles publiés dans la presse jusqu’à présent :

Starfield ;

Hi-Fi Rush ;

Indiana Jones ;

Gears ;

Sea of Thieves.

Les exclusivités d’une console étant depuis le début de ce marché l’une des clés principales de sa potentielle réussite commerciale, ce signal a été perçu comme le possible abandon par Microsoft de ses propres consoles.

Phil Spencer prend la parole

C’est Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, qui a pris la parole sur Twitter (X) pour tenter d’éteindre l’incendie.

Il explique que Microsoft prévoit désormais « un moment de clarification de notre stratégie commerciale la semaine prochaine ». Il s’agira de « partager plus de détails sur notre vision pour l’avenir de Xbox ».

Ce faisant, Phil Spencer confirme qu’un changement de cap devrait bien être précisé par Microsoft dans les jours à venir. Si les rumeurs étaient complètement fausses, il aurait pu publier un démenti en bloc, ce qui n’est pas le cas ici. Cela signifie que Microsoft compte bien sortir tout ou partie de ses jeux sur des plateformes concurrentes. A minima, Hi-Fi Rush semble le plus proche d’une sortie sur les autres consoles. Le fait d’en faire un « événement » qui a besoin de préparation signifie que le changement de cap que doit annoncer Microsoft est sans doute important pour l’avenir de Xbox.

Le timing de cette déclaration montre que Microsoft n’est pas encore prête à faire ses annonces. Les fuites parlaient de débats fort en interne et de discussions toujours en cours. Le patron de Xbox n’a donc peut-être pas encore tranché sur les contours de cette nouvelle stratégie.

Il semblerait que cette annonce était prévue à l’origine pour la fin du mois de février, mais la publication des fuites a accéléré le calendrier de plusieurs semaines.

Xbox face à son destin

Désormais, tout l’enjeu pour Phil Spencer et ses équipes est de produire une communication la plus claire possible. Quels sont les jeux existants qui sortiront sur les plateformes concurrentes ? Pourquoi ? Quels sont les futurs jeux de Microsoft qui auront le droit à une exclusivité totale sur les consoles Xbox ? Une exclusivité temporaire ? Est-ce qu’il faut s’attendre à ce que l’ensemble des jeux Microsoft sortent sur PlayStation ? Avec quel délai après la sortie initiale sur Xbox ? Est-ce que Microsoft va continuer de concevoir des consoles Xbox à l’avenir ? Pour la prochaine génération ?

C’est à toutes ces questions et à d’autres que Microsoft va devoir répondre dans les prochains jours.