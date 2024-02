Indiana Jones, Starfield et Hi-Fi Rush sortiraient sur PS5 : vers la fin des exclusivités Xbox ?

Plusieurs fuites pointent vers le lancement en 2024 de plusieurs jeux développés par Microsoft sur PlayStation 5. Un changement de stratégie radical qui génère beaucoup de discussions en ligne.

Les fans de la marque Xbox ont passé une fin de week-end assez difficile sur les réseaux sociaux. Plusieurs faisceaux d’indices pointent vers un changement très radical dans l’histoire de Xbox. Le constructeur pourrait lancer plusieurs de ses grandes exclusivités sur les consoles concurrentes en 2024, en particulier la PlayStation 5.

Les faits

Plusieurs sources pointent dans la même direction et ont publié dans les derniers jours des articles concernant ces portages multiplateformes. Tout d’abord le site spécialisé XboxEra affirme que le jeu Starfield serait prévu pour un lancement sur PlayStation 5 en 2024. La sortie serait prévue pour après le lancement du premier DLC du jeu sur PC et Xbox. Microsoft aurait investi dans les kits de développement de la PlayStation 5 pour financer les portages en question. En attendant, c’est Hi-Fi Rush qui serait sur le point d’être lancé sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, dès ce premier trimestre 2024.

De son côté, le site The Verge affirme que des discussions internes chez Microsoft concernent le lancement potentiel du jeu Indiana Jones and the Great Circle sur PlayStation, plusieurs mois après son lancement Xbox. Ce jeu a fait l’objet d’une présentation en début d’année et son lancement est prévu en exclusivité sur Xbox et PC pour la fin de l’année 2024. De plus, des indices dans la dernière mise à jour du jeu Hi-Fi Rush pointent bien vers le lancement du jeu sur les consoles concurrentes.

Enfin, le site spécialisé Windows Central affirme aussi avoir eu des échos depuis le mois de décembre de portage multiplateforme pour certains succès de Microsoft comme Sea of Thieves.

Bethesda au centre d’une guerre interne ?

Quand on a tous ces éléments en main, on peut commencer à analyser ce qui est sans doute en train de se produire chez Microsoft. À l’exception de Sea of Thieves, tous les jeux mentionnés dans ces rumeurs sont des jeux issus de Bethesda. Ce n’est pas anodin à plus d’un titre. Tout d’abord, Bethesda fait partie, comme Activision Blizzard, des deux gros éditeurs rachetés ces dernières années par Microsoft. Il s’agit historiquement d’un éditeur multiplateforme, qui a été contraint de publier en exclusivité ses jeux sur Xbox. Un choix stratégique qui a fait grincer des dents, comme l’ont révélé des documents du procès contre la FTC lors du rachat d’Activision Blizzard. En particulier parce que ce dernier, également éditeur multiplateforme, avait le droit à d’autres traitements de la part de Microsoft. On peut donc imaginer un changement de stratégie qui ne toucherait que l’éditeur racheté pour 8 milliards de dollars en 2021.

Autre point à mettre en lumière : il s’agit clairement d’un débat intense en interne chez Microsoft. Tous les articles pointent vers des discussions et des profonds désaccords sur la marche à suivre entre les cadres de Xbox. Dans ce contexte, les fuites ne sont probablement pas innocentes. Certains cadres ont pu communiquer des informations aux journalistes pour forcer la publication de ces débats au grand public et pouvoir récolter l’opinion générale. Une façon d’orienter les discussions internes ou de forcer la marque à communiquer.

Une nouvelle stratégie Xbox ?

La publication de ces rumeurs a déjà fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux et a créé de nombreuses discussions entre fans de Xbox ou de PlayStation. On a donc un vrai effet de surprise. Il faut se pencher sur la situation de Xbox pour comprendre ces discussions. Tout d’abord, au niveau des ventes de consoles, Microsoft se tient désormais à distance de PlayStation et Nintendo, en bon dernier. Malgré les efforts de la marque, les Xbox Series S et X ne se vendent pas beaucoup plus que les Xbox One en leurs temps, là où la PS5 et la Nintendo Switch battent tous les records.

La firme a récemment publié les résultats financiers concernant le trimestre couvrant Noël et les promotions de fin d’année, la croissance de console Xbox était très faible malgré une baisse de prix à 400 euros pour la Series X et le lancement de Starfield. Bref, l’activité console de jeu chez Microsoft va très mal. Sans compter les 1900 licenciements. À côté de ca, la firme est désormais à la tête d’un énorme empire de l’édition de jeux vidéo. Entre Activision Blizzard, Bethesda et les Xbox Game Studios, Microsoft est le plus gros éditeur de jeux vidéo du monde occidental aujourd’hui.

On peut dessiner plusieurs théories pour l’avenir de Xbox à partir de ces tendances.

Scénario A : seul Bethesda est concerné

Le scénario qui implique le changement le moins profond pour Microsoft. En fait, la firme se contente d’aligner la stratégie éditoriale de Bethesda avec celle d’Activision Blizzard. Vous vous retrouvez avec une entité bicéphale : d’un côté Xbox et les Xbox Game Studios qui développent la console de jeux et des exclusivités pour cette dernière, et de l’autre Activision Blizzard Bethesda qui jouent le rôle d’éditeur tiers first party.

Scénario B : les exclusivités Xbox deviennent temporaires

Deuxième hypothèse, Microsoft opère bien un changement radical de stratégie et prend la décision de désormais publier ses jeux sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, quand cette dernière peut faire tourner le jeu. On se retrouve dans un nouveau modèle économique où Microsoft lance en exclusivité un jeu sur sa plateforme Xbox pendant 12 mois, avec une disponibilité dès le premier jour sur le Xbox Game Pass. Douze mois après le lancement, le jeu sort sur les consoles concurrentes à 80 euros pièce. Cela permet de garder un avantage pour les fans de la console Xbox : ils profitent de douze mois d’avance et d’une disponibilité dans le service d’abonnement.

Cette hypothèse ressemble à la nouvelle stratégie de Sony avec ses jeux PlayStation Studios. Plusieurs années après le lancement sur console PlayStation, Sony publie désormais ses jeux sur PC à travers Steam. Une seconde vie pour le jeu qui permet de générer un revenu important.

Scénario C : Microsoft quitte le marché des consoles de jeu

C’est le scénario qui trotte dans la tête de beaucoup. Ce changement de stratégie serait la première pierre d’un retrait de Microsoft du marché des consoles de jeux. Ce ne serait pas la première fois dans l’histoire du jeu vidéo. Avant Xbox, il y avait Sega qui a décidé au début des années 2000 d’abandonner sa Dreamcast pour devenir un simple éditeur de jeux vidéo. Le scénario serait sur le point de se répéter avec Microsoft ? Pas si vite.

À ce stade, ce scénario parait plutôt improbable. Le lancement de quelques jeux Bethesda après leurs lancements en exclusivité ne suffit pas à envisager un abandon complet de Microsoft sur le marché de la console de jeu. Il y aurait bien une logique économique pour la firme à lâcher sa console, vu les faibles ventes, et devenir un éditeur de jeux vidéo sur PlayStation et console Nintendo. Mais ce serait oublier qu’il y a une logique à rester présent.

Une console de jeu, c’est un très lourd investissement pour une entreprise, mais c’est une façon de garder en partie le contrôle sur le marché. Par exemple, cela crée automatiquement une plateforme où le Game Pass est autorisé, alors que Sony et Nintendo ferment leurs portes. Récemment, Satya Nadella, le patron de Microsoft, confessait regretter l’abandon des Windows Phone. Non pas parce que l’homme d’affaires se rêvait grand champion du smartphone, Apple et Android étaient trop loin devant, mais parce que la firme avait perdu la plateforme sur laquelle elle aurait pu mettre en avant des services comme Microsoft Copilot.

Microsoft doit communiquer

Une chose est sûre, les discussions sur Internet autour de l’avenir de Xbox sont une nouvelle fois très animées. Microsoft avait pourtant réussi à rassurer avec ses rachats successifs sur son ambition de rester dans le jeu vidéo. La firme doit maintenant à nouveau démontrer si elle souhaite ou non rester sur le marché de la console et quelle stratégie elle compte adopter.

On peut s’attendre à une réaction officielle de la part de Sarah Bond, présidente de Xbox, ou Phil Spencer, président de Microsoft Gaming, dans les heures à venir.