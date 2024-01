Pour la première fois, Xbox dépasse Windows chez Microsoft

Pour la première fois depuis le rachat d'Activision Blizzard, Microsoft a dévoilé ses résultats financiers. La firme est en très bonne santé, quelques jours après l'annonce de 1900 licenciements.

La succession d’événements chez Microsoft laisse un arrière-gout bien particulier. Seulement quelques jours après l’annonce de plus de 1900 licenciements chez Xbox, alors que l’on découvre l’étendue des dégâts jour après jour à travers de nombreux témoignages, Microsoft publie les résultats financiers du 2e trimestre de l’exercice 2024. Il correspond aux résultats d’octobre à décembre, soit la période des fêtes de fin d’année.

Sans surprise, la firme va toujours très bien. Celle qui a réussi à devenir l’entreprise la plus valorisée au monde a annoncé plus de 62 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour un bénéfice net de 21,9 milliards de dollars. Il s’agit du premier trimestre depuis le rachat d’Activision Blizzard, finalisé le 13 octobre 2023. Puisque la firme avait réglé les 75,4 milliards de dollars du rachat principalement en cash, cela n’affecte pas les résultats négativement.

La vente console Xbox est toujours inquiétante

Forcément, quand on intègre le premier éditeur de jeux vidéo occidental à son écurie, les résultats sont au beau fixe. Ainsi, Xbox note une augmentation de 49% de son chiffre d’affaires, avec surtout une croissance de 61% des revenus liés aux contenus et aux abonnements (ventes de jeux, Xbox Game Pass, etc). Le rachat d’Activision Blizzard a contribué de 2 milliards de dollars au chiffre d’affaires de Xbox.

Résultat, la branche Xbox a réuni 7,11 milliards de dollars de revenu, soit plus que les 5,26 milliards de Windows. C’est la première fois que l’activité jeu vidéo de Microsoft dépasse l’activité Windows. C’est historique, le système d’exploitation n’est vraiment plus le joyau de la firme.

En revanche, la vente de consoles Xbox est toujours en berne. La firme note bien une croissance, mais elle est seulement de 3% alors que nous parlons de la période des fêtes de fin d’année propice à l’achat d’une console. D’autant plus que Microsoft a sérieusement baissé le prix de sa console aux États-Unis et en Europe pendant cette période. Il était ainsi possible de trouver la Xbox Series X à 400 euros au lieu de 550. Malgré ses efforts, Microsoft n’arrive tout simplement pas à tenir tête à Nintendo et Sony sur la vente de console.

Microsoft va très bien

Nous nous attardons beaucoup sur la branche « More Personnal Computing » qui est celle concernant le grand public avec Windows, Surface et Xbox, mais le reste du géant américain se porte bien et représente la majorité de ses revenus. Ainsi, la branche Azure a généré 26 milliards de chiffre d’affaires, tandis que la branche Microsoft 365 et LinkedIn a réuni 19,2 milliards de dollars.

Un excellent résultat qui restera définitivement amer, en particulier pour les personnes ayant perdu leurs emplois ces derniers jours.