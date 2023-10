Microsoft regrette les Windows Phone… et moi aussi

Le patron de Microsoft a exprimé des regrets concernant l'abandon de Windows Phone. La firme n'aurait pas dû laisser tomber son OS mobile et tout le monde devrait le regretter.

Avec Windows Phone, Microsoft a sans aucun doute marqué l’histoire du smartphone en bien comme en mal. Autrefois, il existait en effet une alternative à l’iPhone d’Apple et aux smartphones sous Android. Une troisième voie qui aurait pu percer si Microsoft n’avait pas jeté l’éponge et commis des erreurs stratégiques.

Aujourd’hui, Microsoft regrette cet abandon, et moi aussi.

Moderne, performant et bon en photo

Revoir des images de Windows Phone en 2023 : le système n’a pas pris une ride. Et pour cause, c’est bien son esthétique qui aura une influence chez Apple et Google. Les deux géants de la tech vont reprendre certaines idées de design poussé par Microsoft.

Metro

À l’époque, Apple croit fermement dans la philosophie du skeuomorphisme, c’est-à-dire une volonté d’imiter le réel à travers une interface logicielle. Ainsi, l’application « Livres » vous présente une fausse bibliothèque, l’application Contacts ressemble à un carnet en cuir, etc.

De l’autre côté, Microsoft s’inspire des codes utilisés dans les aéroports pour créer Metro : une interface basée sur des pictogrammes ou des textes. C’est à la fois moderne et très simple à comprendre. Ce style « flat design » sera par la suite repris par Apple avec iOS 7 et Google avec son Material Design, devenu Material You depuis.

Performant

On se souvient beaucoup de cette interface en pendant à Windows Phone, mais ce n’était pas que ça. Windows Phone c’était aussi l’accent sur un système performant et optimisé. Ce n’est pas pour rien que le système trouvera du succès sur l’entrée de gamme, sur des appareils à moins de 300 euros où Android était encore très lent au fonctionnement. Là encore, cela poussera Google à optimiser Android pour appareils moins performants, notamment à travers la gamme Moto G de Motorola.

Les photos de Nokia

C’est aussi avec Windows Phone que l’on va découvrir certaines premières dans le domaine du smartphone. Pas besoin d’attendre un bouton d’action sur l’iPhone 15 Pro pour voir un Lumia 920 équipé d’un déclencheur photo très pratique. Derrière : des capteurs plus grands que la normale, des objectifs avec une meilleure ouverte, et une optique Zeiss de bonne qualité.

Le meilleur exemple est sans doute le Nokia Lumia 1020 équipé d’un capteur de 41 mégapixels, 10 ans avant que les fabricants Android ne se lancent dans une guerre au nombre de mégapixels sur leurs smartphones. Déjà à l’époque, Nokia a l’idée d’utiliser cette grande définition pour créer un zoom 4x numérique « sans perte » en découpant dans la photo.

C’est aussi dans les Lumia que l’on trouve certaines nouveautés plus tard démocratisées : la recharge sans-fil Qi, l’utilisation du smartphone avec des gants ou encore le NFC.

Microsoft regrette ses erreurs

Satya Nadella, le patron de Microsoft, a récemment pu discuter de nombreux sujets concernant ses années à la tête de Microsoft. Le média Insider a pu en capturer des éléments, comme ses regrets concernant la fin du smartphone chez Microsoft.

La décision dont beaucoup de gens parlent – et l’une des plus difficiles que j’ai prises lorsque je suis devenu PDG – a été notre retrait de ce que j’appellerai le téléphone mobile tel qu’il était défini à l’époque. Rétrospectivement, je pense que nous aurions pu faire en sorte que cela fonctionne en réinventant la catégorie de l’informatique entre les PC, les tablettes et les téléphones.

L’extrait est très bref et Satya Nadella ne rentre pas dans le détail. Pourtant, si Windows Phone a échoué, c’est en grande partie à cause des erreurs stratégiques de Microsoft.

Un système en reboot permanent

Face à Android et iOS, Windows Phone souffrait d’un grand problème : un parc installé tellement faible que les développeurs ne se souciaient pas d’alimenter le Windows Store en application. Plusieurs grands noms comme Instagram ou Snapchat manquaient à l’appel.

Si ce parc installé était si faible, ce n’est pas seulement pour un problème de ventes. C’est aussi parce que Microsoft a régulièrement remis les compteurs à zéro. En effet, aucun des smartphones sous Windows Phone 7 n’a pu passer à Windows Phone 8 et aucun de ces derniers n’a fait le chemin vers Windows 10 Mobile. Sur trois générations de système, Microsoft n’a jamais offert les mises à jour. D’ailleurs, la firme vendait son OS aux marques, là où Android était gratuit. Cela paraît d’autant plus ridicule au moment où Google annonce 7 ans de support pour ses smartphones.

Cela aurait pourtant pu être le point fort des Windows Phone. Face à un Android où les mises à jour sont à la carte, Microsoft aurait pu imposer un système Windows proposant le même support à long terme que sur PC. D’autant que la firme limitait extrêmement la personnalisation que pouvaient apporter les fabricants et opérateurs à son système.

On aurait bien besoin d’un troisième système

Quoi qu’il en soit, on en arrive au marché à deux systèmes que l’on connait aujourd’hui : Android vs iOS. Depuis que les deux géants ont solidifié leurs parts de marché respectif, l’innovation dans le secteur semble tourner de plus en plus au ralenti. Au point où il devient difficile de différencier deux versions d’Android ou d’iOS.

Sans penser qu’il aurait absolument fallu que le troisième larron soit Microsoft, un autre géant, il est clair que le marché mobile manque aujourd’hui d’un troisième concurrent pour dynamiser tout cela.

Aujourd’hui, Microsoft s’est rabattue sur une solution basée sur Android avec ses Surface Duo, mais continue de cultiver une différence avec des appareils à deux écrans uniques en leur genre. Le design fonctionne bien, mais là encore, l’appareil semble cruellement manquer d’investissement de la part de Microsoft. Les mises à jour ne sont pas au rendez-vous, et les composants choisis ne sont pas au gout du jour. Satya Nadella a-t-il vraiment appris de ses erreurs ?