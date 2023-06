Le Game Pass dans GeForce Now, voilà le Netflix du jeu vidéo qu’on attendait

En marge du Xbox Showcase, Microsoft a annoncé un partenariat avec Nividia pour proposer les jeux du PC Game Pass sur GeForce Now. Une excellente nouvelle pour les joueurs et joueuses ayant un vieil ordinateur.

Comme tous les ans, le mois de juin est un moment important pour les joueurs et joueuses. L’emblématique salon du jeu vidéo, l’E3, a été annulé à plusieurs reprises et son existence est désormais menacée, mais cela n’empêche pas les éditeurs de tenir leurs propres conférences sur cette même période.

Le Game Pass dans GeForce Now

Ce dimanche, c’est Microsoft qui a dégainé ses nouveautés avec une longue conférence de deux heures durant laquelle les annonces se sont succédé. L’une d’elles s’est pourtant faite plus discrète, au travers de quelques lignes d’un article de blog : une sélection de jeux du Game Pass vont intégrer GeForce Now.

Comprenez par là que tous les jeux ne seront pas disponibles. On devrait donc y voir de nombreux jeux des Xbox Game Studios, mais il n’est pas dit que vous pourrez jouer à tous les jeux tiers du service. C’est néanmoins une excellente nouvelle à double titre.

Game Pass et GeForce Now règlent leurs soucis

Malgré les efforts de Nvidia pour proposer de nouveaux jeux compatibles toutes les semaines, le catalogue de titres disponibles sur le (meilleur) service de cloud gaming est encore assez restreint. Avec ce partenariat, la marque au caméléon s’assure donc des jeux aussi gourmands en ressources qu’attendus. On pense notamment à City Skylines II, Flight Simulator 2024, Forza Motorsport et bien sûr Starfield. Attention cependant : la liste des jeux concernés n’est pas encore disponible.

De son côté, l’offre Game Pass souffre d’un angle mort. Si le service propose bien du cloud gaming, cela concerne seulement les versions Xbox Series des jeux. Il est donc impossible de jouer en cloud gaming à des jeux PC avec un clavier et une souris (pour le moment). Si ce n’est pas très grave pour des jeux d’aventure, c’est plus embêtant pour des FPS ou des jeux de stratégie.

Le meilleur abonnement pour jouer

Réunis, ces deux abonnements offrent donc le meilleur du jeu vidéo en cloud gaming. Comptez 10 euros par mois pour le PC Game Pass et 10 euros de plus pour l’abonnement GeForce Now Prioritaire (il existe deux autres abonnements, dont un gratuit). Pour 20 euros, vous avez donc la possibilité de jouer à d’excellents jeux sur absolument n’importe quelle plateforme, en très bonne qualité (avec la possibilité de payer encore plus pour passer en 4K à 120 FPS).

Notons que Microsoft n’a peut-être pas noué se partenariat par altruisme. En proposant ses jeux sur une autre plateforme de cloud gaming, le géant de Redmond montre patte blanche pour le rachat d’Activision Blizzard King.

Le voilà le Netflix du jeu vidéo que l’on attendait !

