Xbox Cloud Gaming tease des nouveautés : le support clavier/souris approche

Une mise à jour de l'application Xbox sur Windows révèle l'arrivée du support clavier/souris dans le cloud gaming. Un changement important pour le service.

Microsoft a beau avoir étendu le support de son service de cloud gaming aux PC sous Windows 11 et aux navigateurs sur Mac, ce n’est pas la façon idéale d’accéder au Xbox Cloud Gaming.

En effet, puisque les jeux tournent sur des serveurs Xbox, ils demandent obligatoirement une manette pour être contrôlé, ou un écran tactile en alternative sur smartphone pour certains titres. De plus en plus de jeux proposent le support de l’écran tactile, mais l’utilisation de la manette reste la norme sur PC.

Cela demande aux joueurs PC d’acheter une manette pour jouer, quand ils sont souvent habitués à utiliser le clavier et la souris, notamment pour certains genres comme la gestion ou les FPS. C’est très contre-intuitif d’obliger le joueur à utiliser une manette pour la version cloud gaming de Two Point Campus ou de Doom Eternal, quand les deux jeux en version PC utilisent avant tout le clavier et la souris.

Heureusement, cela devrait être bientôt du passé.

Le support clavier/souris apparait dans l’interface

Une mise à jour de l’application Xbox a été déployée le 18 août dans la soirée pour les membres du programme Insider. Officiellement, la firme indique que la mise à jour ajoute : « du travail qui permettra de prendre en charge certaines nouvelles fonctionnalités passionnantes à venir. L’équipe prépare également des améliorations et corrige des bugs ».

L’interface est beaucoup plus explicite quand vous vous rendez dans la partie Cloud Gaming. Le service exprimait ses exigences auparavant en indiquant le besoin d’une manette et d’une bonne connexion internet. Désormais, cette section de l’interface vérifie aussi qu’une souris et un clavier sont connectés au PC.

En glissant plus bas dans l’interface de Xbox Cloud Gaming, on tombe également sur un moteur de recherche où il est possible de filtrer le catalogue en fonction du périphérique. Le moteur propose de choisir clavier/souris comme périphérique de choix.

Le jeu Sea of Thieves et l’excellent Psychonauts 2 apparaissent alors comme compatibles. D’après nos essais, impossible d’activer ou de jouer avec le clavier toutefois. Il faut probablement que les deux jeux reçoivent une mise à jour.

Un travail supplémentaire des développeurs

En juin 2022, on apprenait déjà l’arrivée du support clavier/souris grâce à une vidéo adressée aux développeurs pour leur permettre de gérer ces périphériques dans le jeu sur Xbox Cloud Gaming.

Attention, il faut bien comprendre que Microsoft ne compte visiblement pas ajouter les versions PC des jeux pour le moment sur son service de cloud gaming. C’est ce que proposent Google et Nvidia pour Stadia et GeForce Now et qui leur permet de proposer des paramètres graphiques ou un plus grand choix de périphériques.

Microsoft continue de miser sur une certaine simplicité : tous ses serveurs se basent sur l’architecture des Xbox Series et un jeu console est donc quasi automatiquement prêt pour le cloud gaming. Le développeur peut ensuite aménager une interface pour les écrans tactiles, et maintenant pour le clavier et la souris comme « surcouche » de son jeu.

Espérons que pour les jeux qui existent à la fois sur console et PC, le travail de développement supplémentaire ne sera pas trop lourd. On touche du doigt la possibilité de jouer à un large catalogue de jeux du PC Game Pass sur n’importe quel PC (ou Mac) avec simplement une (bonne) connexion internet.

Ces nouveautés pourraient publiquement être présentées par Microsoft lors de la Gamescom qui se tiendra du 24 au 28 août.

