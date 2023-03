E3 2023 : un événement emblématique annulé et menacé de disparition

L'E3 n'aura pas lieu en 2023. Cette annulation, à la fois des événements physiques et virtuels, menace désormais l'existence même du salon emblématique. Heureusement, il y a déjà des rendez-vous importants en juin pour les passionnés de jeux vidéo.

L’E3, le plus grand salon de l’industrie du jeu vidéo, a été annulé pour la troisième fois en quatre ans, ce qui soulève des questions sur l’avenir de l’événement. Cette annulation intervient après les annulations des éditions 2020 et 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, tandis que l’E3 2021 s’est tenu en ligne, mais sans les géants de l’industrie tels que Sony, Nintendo et Electronic Arts, qui ont préféré organiser leurs propres événements numériques.

Avant même la pandémie, Nintendo Direct ou Sony State of Play, les gros acteurs commençaient déjà à organiser des événements dédiés plutôt que de dépenser d’importantes sommes d’argent pour assister à la conférence annuelle de Los Angeles. La pandémie a renforcé cette tendance, à cause des confinements successifs.

Parallèlement, l’E3 a été confronté à une concurrence féroce de la part des Game Awards, un nouvel événement qui visait à combiner les meilleurs aspects de l’E3 avec une cérémonie de remise de prix prestigieuse comme les Oscars. L’absence de l’E3 pendant la pandémie et la volonté des Game Awards d’accompagner la transition de la communauté vers le streaming ont accéléré le déclin de l’événement emblématique.

See what’s next in video games when @summergamefest goes live! 🔹Thursday, June 8, Noon PT/3p ET

🔹Free livestream from @youtubetheater pic.twitter.com/cxpZlQk0fq — Summer Game Fest (@summergamefest) March 30, 2023

L’E3 2023 n’a officiellement pas lieu, mais d’autres événements sont déjà prévus : Summer Game Fest de Geoff Keighley (8 juin), Microsoft’s Xbox Games Showcase et Starfield Direct (11 juin) et l’Ubisoft Forward Live (12 juin).

Un des salons emblématiques

L’E3, acronyme de Electronic Entertainment Expo, a commencé comme un salon professionnel du jeu vidéo à Atlanta en 1995. Au fil des années, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les consommateurs de jeux vidéo, les plus grands acteurs du secteur se réunissant chaque année à Los Angeles pour dévoiler les principaux projets qu’elles prévoyaient de lancer l’année suivante et au-delà.

Dans le communiqué annonçant l’annulation de l’E3 2023, ReedPop et l’Entertainment Software Association ont annoncé qu’ils réévalueraient l’avenir de l’E3.

