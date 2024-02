GeForce Now : Nvidia ajoute Battle.net et plusieurs jeux Blizzard au service de cloud gaming

C'est fait, Battle.net rejoint le catalogue GeForce Now dés cette semaine avec une nouvelle fournée de jeux Blizzard.

C’est lors du CES 2024 qui s’est tenu en janvier à Las Vegas que Nvidia a annoncé les premiers jeux Blizzard à rejoindre son service de cloud gaming GeForce Now.

C’est désormais officiel, la firme vient d’annoncer le support officiel du launcher Battle.net ainsi que l’arrivée de quatre jeux Blizzard dans le catalogue.

Battle.net arrive dans GeForce Now

GeForce Now vous permettra dés cette semaine de jouer à Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ et Hearthstone sur son service si vous possédez les versions Battle.net de ces jeux. Le launcher de Blizzard rejoint ainsi Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect et GOG dans la liste des plateformes tierces supportées.

Voici les jeux qui arrivent dès cette semaine sur le service :

STAR WARS: Dark Forces Remaster (Steam, Feb. 28)

Space Engineers (Xbox, PC Game Pass, Feb. 29)

Welcome to ParadiZe (Steam, Feb. 29)

Call of Duty HQ (Battle.net)

Diablo IV (Battle.net)

Fort Solis (Steam)

Hearthstone (Battle.net)

Overwatch 2 (Battle.net)

On note l’arrivée le jour de leur sortie du remaster de jeu culte STAR WARS: Dark Forces, ainsi que du nouveau jeu de zombis Welcome to ParadiZe. Dans le reste des jeux qui arrivent ce mois-ci, on retrouve notamment le nouveau Alone in the Dark, la sensation Balatro ou encore Portal: Revolution, le fameux mod encensé par les joueurs depuis sa sortie le mois dernier.

The Thaumaturge (Steam, Mar. 4)

Classified: France ’44 (Steam, Mar. 5)

Expeditions: A MudRunner Game (Steam, Mar. 5)

Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox, PC Game Pass, Mar. 5)

Winter Survival (Steam, Mar. 6)

Taxi Life: A City Driving Simulator (Steam, Mar. 7)

Hellbreach: Vegas (Steam, Mar. 11)

Crown Wars: The Black Prince (Steam, Mar. 14)

Outcast – A New Beginning (Steam, Mar. 15)

Alone in the Dark (Steam, Mar. 20)

Breachway (Steam, Mar. 22)

Palia (Steam, Mar. 25)

Bulwark: Falconeer Chronicles (Steam, Mar. 26)

Millennia (Steam, Mar. 26)

Outpost: Infinity Siege (Steam, Mar. 26)

SOUTH PARK: SNOW DAY! (Steam, Mar. 26)

Balatro (Steam)

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Portal: Revolution (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R – DEMO (Steam)

Undisputed (Steam)