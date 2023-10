GeForce Now : Nvidia ajoute Forza Motorsport au service de cloud gaming

GeForce Now étoffe son catalogue avec l'une des grosses sorties de ce mois d'octobre : Forza Motorsport. Mais Nvidia annonce aussi une augmentation de tarif à venir pour son service de cloud gaming.

Comme tous les mois, le catalogue de GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, s’étoffe avec de nouveaux jeux. Qu’il s’agisse de grosses sorties AAA ou de jeux indépendants prisés par la critique, la sélection est à chaque fois éclectique.

Nvidia ajoute Forza Motorsport au service

C’est l’une des grosses sorties de ces dernières semaines : le jeu de simulation automobile Forza Motorsport est désormais jouable en cloud sur GeForce Now. Dans le reste de la liste, vous pouvez aussi retrouver l’action-RPG Lords of the Fallen ainsi que le jeu de stratégie spatiale Star Trek Infinite.

Au rayon des jeux indés, on note aussi l’ajout du très beau jeu d’aventure Call of the Sea ainsi que de la production française Sifu, qu’il faudra tous les deux posséder sur le Xbox Game Store pour y jouer sur le service.

Nvidia a cependant annoncé une nouvelle moins réjouissante, à savoir l’augmentation prochaine de l’abonnement à GeForce Now en Europe à partir du 1er novembre. Si la valeur de cette augmentation n’est pour le moment pas connue, les membres s’inscrivant avant cette date pourront profiter du tarif actuel pendant 6 mois.

Les jeux à venir en octobre sur GeForce Now