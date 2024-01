Nvidia GeForce Now : les jeux Blizzard reviennent enfin dans le service de cloud gaming

Lors du CES 2024, Nvidia a annoncé le retour des jeux Blizzard à son catalogue, mais aussi le support prochain du launcher Battle.net ainsi que de sa technologie G-Sync.

GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, s’apprête à aborder une année très chargée. Après avoir passé le cap des 1 800 jeux disponible, la plateforme a profité du CES 2024 de Las Vegas pour annoncer une série de nouveautés plutôt alléchantes.

En premier lieu, on peut notamment se réjouir du retour des jeux Blizzard sur GeForce Now, 4 ans après leur départ du service.

Diablo IV et Overwatch 2 débarquent sur le GeForce Now

En 2020, Activision-Blizzard avait retiré l’entièreté de son catalogue du GeForce Now pour des raisons inconnues. On est évidemment dans une autre époque désormais : la fusion Microsoft / Activision-Blizzard est désormais actée et tout le portefeuille de jeux de l’éditeur va progressivement revenir sur le service en 2024.

À commencer par Diablo IV et Overwatch 2, les deux dernières sorties Blizzard seront bientôt jouables en cloud sur le service de Nvidia. Ils rejoignent Call of Duty : Modern Warfare III qui avait été annoncé en grande pompe il y a quelques semaines.

Si vous devez pour le moment posséder les versions Steam de ces deux titres, Nvidia prévoit un support du launcher Battle.net dans les mois à venir, ce qui est une très bonne nouvelle. Le FPS compétitif étant free-to-play, rien ne vous empêchera d’y jouer avec votre compte GeForce Now.

G-Sync, Pass 1 jour et 1440p sur mobile

Nvidia a aussi annoncé l’arrivée de la G-Sync pour les abonnements Ultimate. Cette technologie de rafraichissement variable supportée par quasiment tous les écrans du marché pourra être utilisée en complément avec Reflex, une autre fonctionnalité pour réduire la latence en plein jeu. Ces deux options pourront être activées dans certains jeux en définition 4K et jusqu’à 120 images par seconde.

Le streaming sur mobile n’est pas en reste puisque GeForce Now augmente sa définition maximale sur les smartphones Android, qui peuvent désormais monter jusqu’à 1440p (2,560 x 1,440 pixels). De plus, il sera possible d’utiliser un combo clavier / souris et connecter un écran ou un téléviseur externe pour faire de votre téléphone Android une machine de jeu.

Enfin, si vous voulez tester GeForce Now pendant une journée, le service proposera en février un Pass 1 jour, avec les mêmes fonctionnalités que les abonnements Priorité et Ultimate. Celui-ci pourra être acheté au tarif de 7,99 dollars (Ultimate) ou 3,99 dollars (Priorité).