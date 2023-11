Nvidia GeForce Now : cette franchise culte d’Activision rejoint enfin le service

Suite au partenariat avec Microsoft signé en février dernier, GeForce Now accueille enfin la franchise Call of Duty dans son catalogue.

Comme chaque jeudi, nous avons des nouvelles de Nvidia sur son service de cloud gaming GeForce Now. Et cette semaine, le constructeur a une annonce de choix à nous faire puisque la plateforme accueille sa première franchise d’Activision : Call of Duty.

Call of Duty : Modern Warfare III et Warzone débarque dans GeForce Now

Après avoir accueilli des licences bien connues de chez Microsoft, comme Age of Empires, Gears of War et Forza, GeForce Now vient d’ajouter les premiers jeux de l’éditeur Activision. Il s’agit ici du récent Call of Duty : Modern Warfare III, du précédant épisode Modern Warfare II, ainsi que mode free-to-play Call of Duty Warzone.

Dans les autres jeux du mois, on peut retrouver des jeux qui seront disponibles dès leur sortie sur le GeForce Now : le jeu de gestion SteamWorld Build, le très original jeu de stratégie Last Train Home ou encore le jeu d’action multijoueurs Gangs of Sherwood.

Les jeux à venir fin novembre sur GeForce Now

Last Train Home (Steam, Nov. 28)

Gangs of Sherwood (Steam, Nov. 30)

SteamWorld Build (Steam, Xbox PC Game Pass, Dec. 1)

Astrea: Six-Sided Oracles (Steam)

Call of Duty HQ, including Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II and Call of Duty: Warzone (Steam)

Galactic Civilizations IV (Steam)

Halls of Torment (Steam)

Kona II: Brume (Steam)

Laika: Aged Through Blood (Epic Games Store)

Pillars of Eternity (Xbox, PC Game Pass)

RESEARCH and DESTROY (Xbox, PC Game Pass)

Roboquest (Epic Games Store)

StrangerZ (Steam)