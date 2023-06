GeForce Now : une grande licence Microsoft fait son apparition sur le service

Après Gears 5, GeForce Now met la main sur une autre licence de l'écurie Microsoft : Age of Empire avec notamment le dernier épisode en date. Une vingtaine d'autres titres seront disponibles sur la plateforme de cloud gaming durant le mois de juin.

Lors de sa traditionnelle mise à jour du GFN Thursday, Nvidia vient d’annoncer la liste des jeux qui seront ajoutés à GeForce Now durant tout le mois de juin.

Après Gears 5 qui est apparu dans le courant du mois de mai, c’est une autre licence Microsoft qui fait son apparition sur le service : Age of Empire avec l’arrivée de tous les épisodes en version Definitive ainsi que le dernier opus en date : Age of Empire IV. Ce dernier est pour la première fois jouable via un service de Cloud Gaming, la version Xbox Game Pass du titre n’étant pas encore disponible. Quoi de mieux qu’un combo clavier/ souris pour jouer à un RTS ?

L’autre information est d’ordre plus commercial : pour célébrer le lancement de la Logitech G Cloud en Europe, les personnes qui l’achèteront d’ici au 22 juin 2023 recevront un mois d’abonnement gratuit à GeForce Now.

Les nouveaux jeux déjà disponibles sur GeForce Now

System Shock (Steam)

Killer Frequency (Steam)

Les jeux à venir en juin sur GeForce Now

Amnesia: The Bunker (Steam, 6 juin)

Harmony: The Fall of Reverie (Steam, 8 juin)

Dordogne (Steam, 13 juin)

Aliens: Dark Descent (Steam, 20 juin)

Trepang2 (Steam, 21 juin)

Layers of Fear (Steam)

Park Beyond (Steam)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Steam)

Age of Empires: Definitive Edition (Steam)

Age of Empires II: Definitive Edition (Steam)

Age of Empires III: Definitive Edition (Steam)

Age of Empires IV: Anniversary Edition (Steam)

Derail Valley (Steam)

I Am Fish (Steam)

Golf Gang (Steam)

Contraband Police (Steam)

Bloons TD 6 (Steam)

Darkest Dungeon (Steam)

Darkest Dungeon II (Steam)

Pour rappel, GeForce Now possède trois offres :

Gratuit : 1 h par session + Accès non prioritaire ;

Prioritaire : 6 h par session + Accès prioritaire + 1080p 60 fps + RTX ON (49,99 euros pour 6 mois ou 9,99 euros pour un mois) ;

Ultime : 8 h par session + Accès exclusif + 4K 120 fps + RTX 3080 + RTX ON (99,99 euros pour 6 mois ou 19,99 euros pour un mois).

