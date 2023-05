GeForce Now accueille enfin son premier jeu Xbox, d’autres titres Bethesda et Microsoft suivront

Les premiers jeux Microsoft et Bethesda arrivent sur Geforce Now et le premier gros titre qui débarque aujourd'hui n'est autre que Gears 5.

Les suites du long feuilleton du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft offrent déjà des résultats étonnants, ceux-ci intervenant juste après la validation du rachat par l’Union européenne et avant la décision de la Chine.

La bonne nouvelle concerne notamment le premier bénéficiaire de ce projet d’acquisition, à savoir Nvidia et plus particulièrement son service de jeux PC en streaming Geforce Now. En effet, les résultats de l’accord signé en février dernier portent déjà leur fruit avant même la validation définitive du rachat avec l’arrivée des premiers jeux Microsoft et Bethesda au sein du service de Nvidia. Le premier gros titre qui fait son apparition dès maintenant n’est autre que Gears 5. D’autres jeux suivront dès le 25 mai, à commencer par Deathloop, Grounded et Pentiment.

La mise à jour hebdomadaire GFN Thursday nous apprend également l’arrivée de deux autres titres jouables depuis Geforce Now, à savoir Tin Hearts et The Outlast Trials, deux titre qui viennent tout juste de sortir.

Le Xbox Game Pass n’est pas concerné

Il existe cependant une nuance concernant les contours de cet accord. Geforce Now étant une plateforme fonctionnant sur le principe du BYOG : Bring Your Own Game, cela concerne uniquement les jeux Microsoft et Bethesda achetés sur Steam et bientôt sur le Microsoft Store et l’Epic Game Store. Officiellement, il ne faut donc pas s’attendre à pouvoir streamer vos jeux PC Game Pass depuis Geforce Now pour le moment. Reste à découvrir exactement comment la connexion avec le Microsoft Store se fera quand elle sera disponible.

Les jeux Microsoft et Bethesda seront jouables avec l’ensemble des abonnements à Geforce Now, à savoir :

Gratuit : 1 h par session + Accès non prioritaire

Prioritaire : 6h par session + Accès prioritaire + 1080p 60 fps + RTX ON (49,99 euros pour 6 mois ou 9,99 euros pour un mois)

Ultime : 8h par session + Accès exclusif + 4K 120 fps + RTX 3080 + RTX ON (99,99 euros pour 6 mois ou 19,99 euros pour un mois)

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.