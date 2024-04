Xiaomi fait mieux que Tesla et Porsche avec ces chiffres spectaculaires pour une voiture électrique

La nouvelle voiture électrique de Xiaomi, la SU7, fait tourner les têtes depuis sa présentation il y a quelques semaines, notamment en raison de son rapport qualité/prix qui semble imbattable. Le constructeur le prouve encore en dévoilant les chronos de la SU7 Max sur le circuit chinois de Zhejiang. Elle se permet de faire mieux que les Tesla et Porsche.

Présentée en grande pompe il y a quelques mois par Xiaomi, la SU7 continue de faire état de ses talents et les premiers chiffres annoncés font forcément envie.

Et force est de constater que les clients répondent présents, puisque 75 723 unités ont d’ores et déjà été pré-commandées, tandis que 5 781 véhicules ont déjà été livrés en Chine. Au mois de juin, Xiaomi compte encore livrer pas moins de 10 000 modèles.

La Xiaomi SU7 en quelques chiffres

Il faut dire que la fiche technique de la voiture impressionne. Sous le capot, nous retrouvons deux V6 et un V8, mais pas forcément ceux que vous imaginez. En effet, il s’agit de la dénomination des motorisations électriques disponibles : HyperEngine V6, V6s et HyperEngine V8. Le modèle de base, le V6, revendique 299 chevaux et 400 Nm de couple, tandis que le V6s atteint les 374 chevaux et 500 Nm. Le modèle haut de gamme, le V8, développe une puissance de 578 chevaux avec un couple maximal de 635 Nm. La voiture accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes.

La SU7 est équipée d’une batterie CTB (cell-to-body), intégrant les cellules LFP (lithium-fer-phosphate) au châssis. Cela offre non seulement un gain d’espace, mais renforce également la structure. Deux capacités de batterie seront disponibles, à savoir 73,6 et 101 kWh, offrant respectivement une autonomie allant de 668 à 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Comme chez Tesla, un argument fait mouche : le prix. La Xiaomi SU7 démarre, en Chine, à partir de 27 650 euros, et va jusqu’à 38 400 euros. Même pour le marché chinois, où les prix des voitures électriques sont parfois 50 % moins élevés que chez nous, cela reste une bonne affaire, surtout au vu des prestations proposées.

Moins puissante, mais plus rapide !

Et pour encore disposer d’arguments commerciaux, Xiaomi dévoile les chronos de sa berline électrique sur le circuit de Zhejiang, en Chine. La Xiaomi SU7 Max, à savoir le modèle le plus puissant et équipé de ses pneus de série, des Pirelli P Zero 5, a bouclé un tour en 1 minute 42 secondes 163 centièmes, soit mieux que les Porsche Taycan Turbo S de 761 ch et la Tesla Model S Plaid de 1 020 ch.

Avec des pneus semi-slicks, la SU7 Max améliore encore son chrono. Pourvu de gommes Michelin Cup 2R, le chrono descend à 1 minute 38 secondes 043 centièmes, soit à quelques centièmes de la Lotus Eletre R+ de 918 ch ou encore la Zeekr 001 FR de 1 265 ch.

Reste à savoir si la Xiaomi reste devant Porsche, puisque le constructeur vient de dévoiler une nouvelle version de son Taycan baptisé Turbo GT de 1 033 ch, un modèle plus affûté et particulièrement travaillé au niveau de ses trains roulants. Toujours est-il que son prix est largement supérieur à celui de la Xiaomi SU7.