GeForce Now : la franchise Fallout débarque dans le service pour l’arrivée de la série

Nvidia annonce l'arrivée de deux jeux de la franchise Fallout dans son service de cloud gaming GeForce Now, pile pour la sortie de la série.

Cette semaine, Nvidia a décidé de régler son calendrier sur celui des séries TV et annonce l’arrivée de deux jeux de la franchise Fallout dans GeForce Now alors que la série débarque ce vendredi 12 avril sur la plateforme Prime Video.

Le service de cloud gaming propose aussi plusieurs autres titres alléchants cette semaine, notamment le jour de leur sortie.

Fallout débarque dans GeForce Now

Sans surprise, ce sont les deux derniers jeux Fallout qui rejoignent GeForce Now dès cette semaine, Fallout 4 et Fallout 76. Le premier est la dernière grande expérience solo de la franchise tandis que l’autre vous propose d’explorer les contrées post-apocalyptiques de son univers à plusieurs.

Dans le reste des nouveautés, on note aussi l’arrivée de Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition, lui aussi disponible depuis peu sur le Game Pass de Microsoft. Vous pourrez aussi jouer à l’excellent Ghostunner, mélange entre FPS nerveux et parkour, au roguelike tactique Inkbound ou encore au RPG Broken Roads, fortement inspiré de Disco Elysium.

GIGANTIC : RAMPAGE EDITION (Steam, 9 avril)

(Steam, 9 avril) Inkbound 1.0 (Steam, 9 avril)

(Steam, 9 avril) Broken Roads (Steam, 10 avril)

(Steam, 10 avril) Infection Free Zone (Steam, 11 avril)

(Steam, 11 avril) Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition (Xbox et disponible sur PC Game Pass, 11 avril)

(Xbox et disponible sur PC Game Pass, 11 avril) Backpack Battles (Steam)

(Steam) Fallout 4 (Steam)

(Steam) Fallout 76 (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) Ghostrunner (Epic Games Store, gratuit du 11 au 18 avril)

(Epic Games Store, gratuit du 11 au 18 avril) Terra Invicta (Xbox, disponible sur PC Game Pass)